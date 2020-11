Vezměte si před svátkem home office, nebo volno, prosí Blatný

Stát nemůže nařídit den pracovního volna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) proto na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády apeloval, aby lidé v pondělí 16. listopadu maximálně využili práce z domova nebo dovolených.

Odbory žádaly kabinet, aby stanovil na tento den před státním svátkem pracovní volno, případně i na pátek 13. listopadu. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by to pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích.

"Z epidemiologického hlediska by mohlo být pozitivní, kdybychom měli několik dní volna v kuse. Když to řeknu velice zjednodušeně, kdybychom odjeli v pátek na chalupu, tam byli, nikam nechodili a vrátili se až v úterý večer. Nicméně musím konstatovat, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to v současné době mohl stát nařídit nebo umožnit," řekl Blatný. Zopakoval tak vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) v rádiu Impuls, že stát nemá kompetenci k nařízení pracovního volna firmám.

"Proto to berte spíše jako moji žádost nebo apel na maximální využití buď home office, nebo v případě, že to není možné, tak dovolených během 16. listopadu, aby většina z nás mohla strávit pěkné čtyři dny mimo velká města s maximálním omezením kontaktů, protože potom to může mít i význam na vývoj epidemie," dodal Blatný.

Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků či Svaz průmyslu a dopravy s návrhem odborů nesouhlasily. Obávaly se toho, že by volno musely zaplatit samy firmy, které jsou nyní v tíživé situaci. Naopak vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v neděli návrh podpořil.

Podle Blatného je třeba připravit řízené rozvolňování opatření

Statistiky podle Blatného naznačují, že opatření proti koronaviru se projevují. Není tedy důvod k jejich zpřísňování a je nutné se spíš připravit na řízené rozvolňování. Varoval ale před unáhlenými závěry, ke kterým by mohli lidé dojít podle výkyvů ve statistikách.

Nemocnice se nadále potýkají s vysokým počtem lidí hospitalizovaných kvůli covidu-19. Vláda rozhodla o navýšení možného počtu vojáků pro pomoc ve zdravotnických a sociálních zařízeních z nynějších 360 na 900. Vláda limit zvýšila, protože povolený počet byl už téměř vyčerpán. Nově budou vojáci nasazeni především v páteřních nemocnicích. Nyní pomáhají v 19 domovech pro seniory a 16 nemocnicích.

S péčí o pacienty s covidem-19 může pomoci i záložní nemocnice na výstavišti v Brně s 300 lůžky pro pacienty s covidem-19, která byla nově otevřena. Zatím v ní ale pacienti nebudou, protože to není třeba. Již dříve vznikla polní nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech s 500 lůžky, která také čeká na využití v případě nedostatku lůžek v nemocnicích.

Kabinet schválil i návrh novely, která umožní nákup antigenních testů z veřejného zdravotního pojištění. Bude je moci nakoupit a rozvážet přímo distributor, řekl Blatný. Vláda chce rovněž upravit vysokoškolský zákon, aby i v roce 2021 a dalších letech umožnil na vysokých školách dálkovou výuku nebo úpravy harmonogramu studia a podmínek přijímacích zkoušek. Návrh reaguje na pandemii covidu-19, ale mohl by být využit i v jiných mimořádných situacích. Od 14. října jsou v Česku uzavřeny všechny školy vyjma mateřských nebo škol určených pro děti zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších nezbytných profesí.