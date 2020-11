Babišova přítomnost na Národní třídě se tentokrát obešla bez protestů

Význam svobody vyzdvihl premiér Andrej Babiš (ANO), který v úterý krátce před osmou hodinou ráno dorazil v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na Národní třídu v Praze. Pod pamětní desku na průčelí Kaňkova paláce položili u příležitosti 31. výročí listopadových událostí roku 1989 květiny a zapálili svíčky.

Babišova přítomnost tentokrát nevyvolala velké protesty jako loni, kdy na něj lidé pískali. Letošní oslavy jsou kvůli koronaviru jiné než v předchozích letech, přesunuly se do on-line prostoru.

Za 31 let od listopadové revoluce se podle Babiše vše změnilo. Nejdůležitější je podle něj svoboda. "Ti, kteří to nezažili, si to možná neumí představit, jak to bylo předtím," řekl přítomným novinářům. Lidé by si podle něj měli svobody vážit. V této souvislosti připomněl situaci v Bělorusku.

Babiš už na úterní svátek žádné plány nemá, den bude trávit s rodinou. Lidem by doporučil, aby na listopad 1989 zavzpomínali a večer si poslechli koncert České filharmonie.

Ministryně Schillerová vzpomněla na obrovské emoce a euforii v listopadu 1989. Rok má také spojený s narozením syna. Před 31 lety si přála, aby její děti měly lepší život než generace jejích současníků. Všichni mají podle Schillerové velkou povinnost a zodpovědnost svobodu chránit, není samozřejmostí.

Na Národní třídě, která je symbolem listopadových událostí roku 1989, se chystá uctít Den boje za svobodu a demokracii řada politiků. Po sedmé hodině ráno tam dorazil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Přítomným novinářům řekl, že listopad 1989 je největší historickou událostí, kterou za svého života zažil. Události podle něj položily základ české státnosti.

Pod pamětní deskou hoří od rána desítky svíček. Věnec tam umístila například Česká advokátní komora, nese nápis "Děkujeme, že můžeme". Někdo na místo donesl i plakát namířený proti Babišovi se vzkazem "Květiny estébáka a normalizačního komunisty tady nechceme". Na místě jsou i fotografie bývalého prezidenta Václava Havla s dalajlamou.

Ohledně vývoje covidu je Babiš skeptický

Ohledně údajů, které reflektují vývoj šíření epidemie koronaviru v Česku, je Babiš ještě skeptický. "Nebyl bych tak natěšený, že jsme to už zvládli," řekl novinářům na Národní třídě. Domnívá se ale, že Česko pandemii zvládne. Podle něj se na středeční návrat prvňáků a druháků do základních škol měl udělat "nějakým způsobem projekt." Velkým problémem, který je podle něj potřeba vyřešit, je také karanténa zaměstnanců ve firmách.

Babiš je k číslům skeptický proto, že pozitivita je vysoká a nakažený je velký počet lidí nad 65 let. "Stále jsme nedořešili zaměstnance, kteří mají obavu, že když půjdou do karantény, dostanou jen 60 procent mzdy. Apeloval jsem na kolegy, abychom se zamysleli, jak to vyřešit, protože je to velký problém," řekl premiér. Některé firmy tento problém podle něj moc neřeší.

Podle Babiše také vláda měla "nějakým způsobem udělat projekt" na středeční návrat prvňáků a druháků do základních škol. Babiš se ale domnívá, že Česko pandemii zvládne. "Musíme se teď hlavně semknout, protože je důležité, abychom to zvládli před Vánoci, aby se děti vrátily do škol, to je teď důležité," shrnul.

V Česku v posledních týdnech roste počet prokázaných nákaz koronavirem mírněji, než tomu bylo v říjnu. Například v pondělí přibylo 5406 nakažených, zatímco před týdnem v pondělí to bylo 6048, před dvěma týdny 9240 a před třemi týdny 10 273.

Vláda kvůli epidemii vyhlásila od 5. října nouzový stav, který zatím trvá do 20. listopadu. Vláda ale bude sněmovnu žádat o prodloužení o dalších 30 dnů do 20. prosince. V Česku je nyní podle ministerstva zdravotnictví rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření. Nyní platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Přesun do čtvrtého stupně by znamenal třeba otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně či posunutí zákazu vycházení. Bude o tom ale rozhodovat vláda.