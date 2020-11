Sedmnáctého listopadu si můžeme nakoupit, od středy se počet nakupujících omezí

Potraviny, květiny či drogistické zboží si budeme moci nakoupit i 17. listopadu. Obchody, které mají výjimku z vládních opatření proti šíření koronaviru, budou na svátek otevřené v běžné provozní době. Od středy ale v obchodech platit omezení počtu lidí. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních, jak v pondělí schválila vláda. Provozní doba obchodů se zároveň od středy prodlouží do 21:00.

Potravinářské řetězce informují o fungování svých prodejen na úterní svátek na sociálních sítích, v letácích, na webových stránkách i přímo v obchodech. Provoz v úterý zahájí v běžné otevírací hodiny, zavřít musejí podle platných vládních nařízení nejpozději v 19:59.

Svátek 17. listopadu nepatří mezi vybrané svátky, na které se vztahuje zákon o omezení prodeje v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Podle něj musejí být velké prodejny zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Platnost zákona ruší nouzový stav. Prodejci ovšem na jaře ani na podzim možnosti mít otevřeno nad rámec legislativy nevyužili.

Vláda od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají potraviny, drogérie, lékárny, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nemohou až na výjimky ani služby. Vybrané obchody mohou být v provozu od pondělí do soboty maximálně do 19:59. O nedělích mohou být otevřené pouze čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních.

Od středy budou moci obchody fungovat do 21:00, kdy začíná zákaz vycházení. "Je respektováno, že když se člověk, ať už se jedná o nakupujícího nebo zaměstnance, vrací z práce, takže to může udělat. Určitě to není tak, že by hlídky policie číhaly ve 21:00 u nákupních center a penalizovaly ty, kteří z nich ve 21:01 vycházejí," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Nouzový stav v České republice trvá od 5. října. Původně ho kabinet schválil na 30 dní, následně ho po schválení Sněmovnou prodloužil do 20. listopadu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný navrhne jeho další prodloužení o 30 dní. Poslanci by se měli návrhem zabývat ve čtvrtek.

V obchodech budou od středy omezeny metry čtvereční na člověka

Vláda v pondělí schválila, že od středy bude v obchodech platit omezení počtu lidí. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních. Nařízení je součástí nového protipandemického systému (PES), který v pátek představilo ministerstvo zdravotnictví.

Omezení 15 metrů čtverečních na jednoho člověka má podle modelu uvolňování platit od třetího stupně pohotovosti. V prvním, nejlehčím stupni rizika budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva.

Prodejci budou mít od středy také za úkol řídit fronty v prodejnách i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi.

Zástupci maloobchodníků nařízení kritizují, zvýší podle nich riziko nákazy. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza podle svých slov vládu opakovaně upozornil na to, že 15 metrů čtverečních je odborně nijak nezdůvodněný limit a způsobí koncentraci lidí před prodejnami. Navíc zvýší mobilitu zákazníků, kteří se budou mezi prodejnami pohybovat a hledat nejkratší řadu. Vůbec obslouženo kvůli restrikci nebude 20 až 30 procent lidí. Další budou v nákupní špičce čekat až hodinu ve frontě před obchodem.

Potravinářské řetězce si stěžují na minimum času na přípravu a varují před panickými nákupy

Obchodní řetězce se chystají na ohlášené omezení plochy na zákazníka. Někde se obávají zásobovacích nákupů i toho, že až 50 procent zákazníků nebudou schopni obsloužit. Mohla by tím podle nich i vzrůst agresivita mezi lidmi, jak vyplývá z ankety ČTK.

Společnost Albert se podle ředitele komunikace Jiřího Marečka začala na opatření připravovat hned poté, co měla signály, že vláda o takovém limitu uvažuje. Udělala analýzy počty zákazníků a velikostí nákupních ploch. Poptala pracovníky bezpečnostních agentur, aby dokázala posílit jejich přítomnost v prodejnách. Posílit chce také počty pokladních a personálu u obslužných pultů s lahůdkami, aby byli lidé odbavováni co nejrychleji.

"Je důležité poznamenat, že tak zásadní změna chodu prodejen vyžaduje řadu opatření a během jediného dne, navíc svátečního, je mimořádně složité se na ně stovky prodejen připravit. Například jsme poptali IT vybavení, které samostatně dokáže kontrolovat počty zákazníků. Žádná IT firma ale bohužel není schopna nic podobného instalovat na stovky prodejen během jediného svátečního dne. Uděláme vše pro to, aby obyvatelstvo bylo i nadále bezpečně zásobované potravinami z našich prodejen, tak jako doposud," dodal Mareček.

Schválené opatření bude mít naprosto opačný efekt podle mluvčí společnosti Billa Dany Bratánkové. "Z našich propočtů vyplývá, že při zavedení tohoto opatření nebudeme moci obsloužit až 50 procent našich zákazníků, což bude pravděpodobně znovu způsobovat paniku, chaos a v extrémních případech i nevraživost mezi zákazníky," řekla. Lidé se podle ní budou chtít také znovu předzásobovat potravinami jako při jarní vlně pandemie.

Billa podle Bratánkové omezí počet nákupních vozíků a košíků, aby dosáhla limitu na metry čtvereční. Dodržování nařízení budou koordinovat zaměstnanci bezpečnostních agentur a v případě potíží budou žádat o pomoc policii.

Na opatření se připravují také hypermarkety Globus. Detaily mluvčí společnosti Lutfia Volfová neuvedla. Hypermarkety Globus jsou podle ní po hygienické stránce velmi bezpečné obchody, protože jsou svou plochou největší mezi tuzemskými hypermarkety. "Navíc dodržujeme nadstandardní hygienická opatření a zákazníci u nás ve velké míře nakupují moderními technologiemi, jako jsou skenery a mobilní aplikace," doplnila.

Pravidla pro model uvolňování řeší také společnost Tesco, a to ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a ministerstvem průmyslu. Chce využít systém, který v obchodech testovala, uvedl mluvčí Teska Václav Koukolíček.

