Až PES přestane cenit zuby, vrátí se závěrečné ročníky k prezenční výuce

Závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol se vrátí k prezenční výuce, jakmile riziko nákazy covidem-19 podle protiepidemického systému PES klesne na čtvrtý stupeň. Na tiskové konferenci to sdělil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Spolu s návratem závěrečných ročníků se ve středních a vyšších odborných školách obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií se třídy budou po týdnech střídat ve výuce ve škole a z domova. Výuka v základních a středních školách se zcela obnoví ve dvou nejnižších stupních rizika.

Na vysokých školách se podle Plagy při čtvrtém stupni rizika obnoví praktická a laboratorní výuka pro skupiny do 20 lidí v posledním ročníku a umožní se individuální konzultace.

Při čtvrtém stupni rizika covidu budou základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střediska volného času dál pokračovat v distanční výuce, mohou ale využít individuální konzultace a prezenční výuku "jeden na jednoho". Při zlepšení situace na třetí stupeň na základě systému PES bude možná prezenční výuka v těchto institucích povolena do deseti osob ve třídě či skupině.

Zmírnění opatření na třetí úroveň by potom umožnilo střídavou výuku i ve středních školách a na vysoké školy by se mohly vrátit první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Rizikové skóre je nyní na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí. Další postup při návratu dětí do škol se bude řídit podle tabulky opatření PES pro oblast školství (ZDE).

Roušky budou i ve třídách povinné pro všechny s výjimkou mateřských a speciálních škol ve čtvrté i třetí úrovni rizika, ve druhé úrovni budou mít výjimku navíc první stupně základních škol, řekl Plaga. V nejmenším riziku budou roušky povinné jen na chodbách.

Školy jsou nyní kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Ve středu se do lavic vrátí první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky speciálních škol. Třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, děti z různých tříd by se ale neměly potkávat. Pod touto podmínkou budou fungovat i družiny. S výjimkou mateřských a speciálních škol bude platit všude povinnost roušek, zákaz zpěvu a tělocviku. Mělo by se také často větrat.

Plaga souhlasí s testováním učitelů, o zkrácení či rušení prázdnin se neuvažuje

Plaga by podle svých slov nenamítal nic proti testování učitelů na covid-19, souhlasil by zřejmě i s testováním středoškoláků. U nejmenších dětí si to formou výtěru z krku či nosu neumí představit. Rozhodnutí je ale podle něj na ministerstvu zdravotnictví.

Naopak u žáků prvních a druhých tříd, kteří se od středy vrátí k prezenční výuce, ministerstvo podle Blatného plošné testování na koronavirus nedoporučí.

Ministerstvo školství nyní neuvažuje o zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin ani o rušení týdenních jarních prázdnin. Plaga novinářům řekl, že místo plošného prodlužování školního roku si umí představit dobrovolné letní kempy pro ty děti, které budou kvůli výjimečným omezením ve školství potřebovat doučování.

I když se žáci a studenti budou postupně vracet do školních budov, výrazně omezené zůstanou školní kurzy či výjezdy. Školy v přírodě, sportovní a adaptační kurzy či vícedenní školní výlety budou povoleny až v prvním, nejnižším stupni protiepidemického systému. Podmínkou je respektování stanovených hygienických, organizačních a provozních podmínek. Výuka zpěvu, tělocviku a plavání se obnoví při druhém stupni rizika covidu. Ve stupni tři a čtyři budou tyto činnosti povolené jen u oborů, kde jsou zásadní při naplnění vzdělávacího programu.

Lidem podle průzkumu nejvíc vadí zavření škol

Dvě třetiny lidí vnímají zavření škol jako nejvíc omezující opatření ze všech protikoronavirových nařízení, třetina dokonce zásadně. Ke dřívějšímu otevření škol by se přikláněly tři čtvrtiny lidí. Téměř dvoutřetinová většina obyvatel Česka by s ohledem na současnou epidemickou situaci byla pro uvolnění některých dosud platných omezení ještě před Vánoci, vyplývá z průzkumu, který pro Radiožurnál zpracovala agentura Median.

Školy jsou zavřené už déle než měsíc a vyučují na dálku. Jejich otevření by mělo mít podle většiny dotázaných před ostatními opatřeními přednost.

Uvolnění některých platných omezení ještě před Vánoci by uvítalo 65 procent dotázaných. Přejí si to zejména mladí ve věku 18 až 29 let (74 procent). Naopak proti uvolnění omezení se častěji než ostatní sledované skupiny vyslovili respondenti starší 60 let (39 procent proti). Jako nejvíc omezující Češi vnímají zavření škol, za zásadní omezení to považuje 36 procent dotázaných. Následují zavřená kadeřnictví (24 procent), restaurace, nákupní centra a bary a hospody (vše po 22 procentech). Nejméně pak Čechům vadí uzavřená muzea, zoologické zahrady nebo omezená taxislužba.