Zničil si kariéru už v sedmnácti? Televize řeší opileckou bouračku syna slavného herce: "Situaci prověřujeme"
12. 2. 2026 – 9:38 | Magazín | BS
Mladík může na svou nerozvážnost ještě velmi nepříjemně doplatit. K situaci se už vyjádřil i jeho slavný otec.
Marko Kramár, syn slavného slovenského herce Maroše Kramára, nedávno vyplnil stránky především slovenských, ale také mnoha českých novin a magazínů, když měl v brzkých ranních hodinách autonehodu kousek od Bratislavy.
Marko sjel ze silnice a narazil do betonové zídky. Naštěstí nejspíš velmi pomalu, protože se nikomu nic nestalo, a nasvědčovaly by tomu i fotografie nepříliš poškozeného vozu
Jenže problém je, že mladíkovi je 17 let, vůbec tedy nevlastní řidičské oprávnění, a navíc ještě nadýchal promile a čtvrt.
„Poté, co přijeli na místo policisté, zjistili, že nemá řidičské oprávnění. Podrobil se dechové zkoušce, jejíž hodnota byla 1,27 promile,“ uvedla policejní mluvčí Silvia Šimová pro televizi Joj.
Mladíka si pak z policejní cely vyzvedávala matka. K situaci se nyní vyjádřil i slavný otec.
„Marko si uvědomuje své mimořádné pochybení a upřímně lituje toho, co se stalo. Za své nerozvážné konání bere plnou zodpovědnost a je připravený nést následky. Jako rodiče při něm stojíme a situaci řešíme společně s odborníky, s důrazem na ponaučení o zodpovědnosti a bezpečnosti nejen jeho, ale i kohokoliv, kdo se může dostat do podobné situace,“ píše Maroš na sociální síti.
A právě následky, které je dle otcových slov syn připraven nést, nemusí být úplně nezanedbatelné. Marko totiž hraje v seriálu Slib v televizi Markíza a není jisté, zda bude mít vedení televize zájem pokračovat po podobném průšvihu ve spolupráci.
„Situaci aktuálně prověřujeme,“ řekla šéfka PR oddělení Markízy Andrea Macáková pro web Pluska.sk.