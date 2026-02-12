Nezávislý forenzní tým tvrdí, že smrt Kurta Cobaina nebyla sebevražda
12. 2. 2026 – 9:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Více než třicet let po smrti Kurta Cobaina se znovu rozhořela debata o tom, co se v dubnu 1994 skutečně stalo. Nová nezávislá forenzní analýza zpochybňuje oficiální závěr o sebevraždě a přichází s tvrzením, že mohlo jít o zinscenovanou vraždu. Úřady však trvají na svém původním verdiktu.
Smrt Kurta Cobaina je jedním z těch momentů, které se do hudební historie zapsaly černým písmem. Ikona generace X, hlas frustrace devadesátek a tvář grungeové revoluce odešla 5. dubna 1994 ve věku pouhých 27 let. V jeho domě v Seattlu byla nalezena brokovnice Remington Model 11 ráže 20 a úřad soudního lékaře okresu King County případ uzavřel jako sebevraždu. Pro miliony fanoušků to byl konec jedné éry. Pro část veřejnosti však začátek dlouhých pochybností.
Konspirační teorie se začaly šířit téměř okamžitě. Spekulovalo se o dopise na rozloučenou, o okolnostech na místě činu i o Cobainově bouřlivém osobním životě. Tyto pochybnosti nikdy zcela neutichly. A nyní, více než třicet let po jeho smrti, se znovu dostávají do centra pozornosti.
Nová forenzní analýza zpochybňuje sebevraždu
Neoficiální tým forenzních odborníků ze soukromého sektoru se rozhodl případ znovu otevřít alespoň na odborné úrovni. Prostudoval pitevní dokumentaci i materiály z místa činu a přizval specialistu Briana Burnetta, který má dlouholeté zkušenosti s analýzou násilných úmrtí, zejména tam, kde střelnému poranění předcházelo předávkování drogami.
Podle nezávislé badatelky Michelle Wilkins tým dospěl k závěru, že okolnosti Cobainovy smrti neodpovídají okamžitému úmrtí po výstřelu. Upozorňuje na poškození orgánů spojené s nedostatkem kyslíku, které podle nich více odpovídá masivnímu předávkování heroinem než rychlé smrti po zásahu brokovnicí. Teorie týmu je dramatická: Cobain mohl být konfrontován jedním či více útočníky, kteří mu násilně aplikovali vysokou dávku heroinu, aby jej vyřadili z provozu, a poté jej střelili do hlavy. Zbraň měla být do jeho rukou vložena až následně.
Vyšetřovatelé poukazují také na další detaily. Místo činu bylo podle nich nezvykle čisté vzhledem k povaze střelného poranění z brokovnice. Ruka nalezená na hlavni údajně nebyla potřísněna krví v rozsahu, který by odpovídal podobným případům. Heroinová souprava byla úhledně uspořádaná, což podle nich vyvolává otázku, zda by člověk s několikanásobkem smrtelné dávky drogy v těle byl schopen takové manipulace. Tým své závěry shrnul v odborné studii, která prošla recenzním řízením a byla přijata k publikaci.
Oficiální stanovisko zůstává beze změny
Navzdory těmto tvrzením zůstávají úřady neoblomné. Úřad soudního lékaře okresu King County uvedl, že při původním vyšetřování postupoval podle všech standardních protokolů, provedl kompletní pitvu a ve spolupráci s policií dospěl k závěru, že šlo o sebevraždu. Zároveň deklaroval ochotu své závěry přehodnotit, pokud by se objevily nové relevantní důkazy, nic takového však podle něj dosud předloženo nebylo.
Stejně tak policejní oddělení v Seattlu stojí za závěry svého detektiva. Případ považuje za uzavřený a klasifikace smrti jako sebevraždy zůstává v platnosti. K únoru 2026 se na oficiálním statusu nic nemění.
Otázka, co se skutečně stalo v domě v Seattlu na jaře roku 1994, tak zůstává pro část veřejnosti otevřená. Pro fanoušky je Cobain stále symbolem zranitelnosti, talentu i temné stránky slávy. Ať už budoucnost přinese jakékoli další analýzy, jedno je jisté: příběh jeho smrti je stejně silný a rozporuplný jako hudba, kterou po sobě zanechal.