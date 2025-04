Hvězda Ordinace bourala namol opilá: Policisté se při dechové zkoušce nestačili divit

19. 4. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Petra Vajdová má s alkoholem problém už delší dobu a tentokrát se jí její zlozvyk pořádně vymstil.

Slovenská herečka a hvězda slovenské Ordinace, Petra Vajdová, má v patách démony. Propadla metle lidstva a ne a ne se závislosti zbavit. A ne, že by to snad nikdy nezkoušela: Má za sebou hned několik pokusů o léčení. Jenže co je to platné, když nakonec stejně vždycky znovu sáhne po skleničce.

Což přesně udělala i loni v srpnu. Pro ni nejspíš běžný úkaz, jenže kosa padla na kámen, když pak Vajdová v podroušeném stavu sedla za volant. Nezvládla řízení, havarovala a poškodila dvě vozidla. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale nechybělo málo a událost mohla mít daleko tragičtější podtext. Obzvlášť vzhledem ke skutečnosti, že s sebou v tu chvíli v autě měla i svého pětiletého syna.

Vajdová si před jízdou dala do trumpety, jak zákon káže: Dechová zkouška po nehodě ukázala 2,1 promile. Případ putoval k soudu, který právě vynesl verdikt: „Městský soud Bratislava I trestním rozkazem ze dne 17. 3. 2025 rozhodl tak, že obviněnou uznal vinnou z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a odsoudil ji k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 24 měsíců,“ píše deník Nový Čas.

Samozřejmostí je i zákaz řízení, tentokrát na sedm let. Soud ještě k tomu nařídil též protialkoholickou a protitoxikomanickou léčbu.

Není to přitom poprvé, co Vajdová brázdila silnice nametená pod obraz: Již v roce 2017 ji zastavila při jízdě policejní hlídka a naměřila impozantních 2,4 promile. Dva roky pak tehdy nesměla za volant.