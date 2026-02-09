Boural opilý a bez ridičáku: Syn slavného herce má průšvih jak vrata
9. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Tenhle večírek si potomek slavného herce za rámeček rozhodně nedá.
Snad nikdo z nás nebyl či není imunní mladické nerozvážnosti a kdo je bez viny, ať první hodí kamenem. Na druhou stranu je ale přeci jen něco jiného vymýšlet relativně nevinné nesmysly typu skákání do živého plotu, a nebo svou nerozvážností ohrozit sebe i ostatní na samotném životě.
Marko Kramár, syn slavného slovenského herce Maroše Kramára, se ani trochu neuhlídal a předvedl právě onen druhý případ.
V brzkých ranních hodinách měl totiž autonehodu nedaleko Bratislavy. Podle všeho měl sjet ze silnice a nabourat do betonové zdi. Naštěstí nejspíš ne v nějaké brutální rychlosti, protože ani on, ani jeho spolujezdci nebyli zraněni.
Rodiče si tedy mohou oddechnout, nepřišli o syna. A hned potom mu mohou věnovat pár výchovných pohlavků, protože Markovi je 17 let, řídil tedy kompletně bez řidičáku, a ještě pod vlivem alkoholu.
„Poté, co přijeli na místo policisté, zjistili, že nemá řidičské oprávnění. Podrobil se dechové zkoušce, jejíž hodnota byla 1,27 promile,“ uvedla policejní mluvčí Silvia Šimová pro televizi Joj.
„Po jeho vystřízlivění budou za účasti zákonného zástupce vykonány další úkony,“ nechala se slyšet.
Mladého Kramára si tak rodiče museli vyzvednout z policejní cely. Podle Nového Času ale dorazila jen maminka, táta do telefonu pro TV Joj uvedl, že o ničem neví.