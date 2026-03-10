Zneužitá láska i datová schránka: vytvořil partnerce dluhové peklo
10. 3. 2026 – 15:04 | Magazín | Žaneta Kaczko
Nabourání do soukromých zpráv, zakládání falešných účtů a hrozba exekuce. Případ hospodářské kriminality končí vazbou pro 48letého muže, který na jméno své přítelkyně sjednával úvěry a nelegálně podnikal. Škoda se vyšplhala na stovky tisíc korun.
Kriminalisté ze Žďáru nad Sázavou rozpletli neobvykle komplikovaný případ kybernetické a hospodářské kriminality. Osmačtyřicetiletý muž z Prahy čelí obvinění z osmi trestných činů poté, co rok a půl systematicky parazitoval na údajích své tehdejší partnerky. Soud jej minulý týden poslal do vazby, hrozí mu až osmileté vězení.
Dluhová spirála pod cizím jménem
Pachatel využil náklonnosti ženy ze Žďárska a bez jejího vědomí na ni sjednával nebankovní úvěry, půjčky i operativní leasing. Aby mohl jejím jménem komunikovat s institucemi, neváhal se nabourat do její datové schránky a vytvořit falešnou e-mailovou adresu. Při podvodech používal kopie jejích osobních dokladů a zakládal běžné účty u různých bank.
Zpočátku sice splátky hradil, brzy se však dostal do potíží, které řešil dalšími půjčkami. Tím vytvořil nebezpečnou dluhovou spirálu se škodou dosahující téměř 240 tisíc korun.
Vydírání místo nápravy
Pravda vyšla najevo až po rozpadu vztahu, kdy ženě začaly chodit výzvy k úhradě a oznámení o exekucích. Přestože se oběť snažila s bývalým partnerem domluvit, místo slibované nápravy se dočkala vydírání. Muž jí vyhrožoval, že pokud se obrátí na policii, přestane platit úplně a dluhy zůstanou na ní, protože jsou vedeny na její jméno. Podle policie žena byla nakonec nucena část dluhů uhradit z vlastních zdrojů, aby nepřišla o střechu nad hlavou.
Osm trestných činů na jednom účtu
Během důkladného prověřování kriminalisté narazili na další prohřešky. Zjistili, že obviněný navíc podnikal bez živnostenského oprávnění- jako kurýr rozvážkové služby si nelegálně vydělal dalších téměř 250 tisíc korun.
Mjr. Ing. Josef Švoma, vedoucí oddělení hospodářské kriminality, potvrdil, že muž byl obviněn z široké škály deliktů:
- Zločin: Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
- Přečiny: Úvěrový podvod, podvod, vydírání, poškození cizích práv, neoprávněné podnikání, porušení tajemství listin a neoprávněný přístup k počítačovému systému.
Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vzetí obviněného do vazby, čemuž soud vyhověl. Policisté muže následně eskortovali do věznice, jak vývoj případu shrnula tisková mluvčí por. Ing. Michaela Lébrová. Za rozsáhlou trestnou činnost muži nyní hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.