3 chyby v líčení, kterých se ženy po padesátce dopouštějí nejčastěji: vizážistka radí, jak se jim vyhnout
10. 3. 2026 – 15:49 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Začněme tím nejdůležitějším. V líčení vlastně neexistují žádná pevná pravidla. Každá žena by měla nosit make-up tak, aby se v něm cítila dobře a sama sebou. Přesto existují drobnosti, které mohou výsledný dojem výrazně zlepšit – nebo naopak zbytečně přidat pár let navíc.
Vizážisté se s nimi setkávají poměrně často. Právě proto stojí za to dát na rady profesionálů, kteří vědí, jak zralou pleť rozzářit a zdůraznit její přirozenou krásu.
U líčení žen po padesátce se často opakují tři chyby, které mohou zbytečně přidávat roky a ubírat pleti na svěžesti.
Příliš mnoho kosmetiky
U zralé pleti platí jedno jednoduché pravidlo: méně je někdy opravdu více. Mnoho žen má pocit, že vrásky pod očima nejlépe zakryjí silnější vrstvou korektoru. Výsledek však bývá často opačný – produkt se usadí v jemných linkách a vrásky naopak zvýrazní.
Mnohem důležitější je přesná aplikace a jemné zapracování produktu do pleti. Ideální je používat malé množství a dobře ho rozetřít měkkým štětcem nebo prsty.
Vizážistka Carly Giglio také doporučuje soustředit se vždy jen na jeden výraznější prvek v obličeji. Pokud se snažíme zdůraznit oči, rty i tváře zároveň, make-up může působit příliš těžce.
Podle ní ženy často přehánějí především s obočím. Stačí ho lehce doplnit tak, aby působilo přirozeně a jemně rámovalo obličej. Nejlépe funguje tužka s měkkým hrotem, která vytváří tahy podobné skutečným chloupkům.
Příliš matný make-up
Další častou chybou je používání velmi matných podkladů. Ty sice mohou dobře fungovat na mladší pleti, ale u zralé pokožky často vytvářejí efekt masky.
Matné produkty mají tendenci zvýrazňovat texturu pleti a drobné vrásky. Mnohem přirozeněji proto působí hydratační a lehce rozjasňující make-upy, které pleť opticky zjemní a dodají jí svěží vzhled.
Strach ze světla a jemného lesku
Mnoho žen si myslí, že po padesátce by se měly třpytivým produktům úplně vyhýbat. Podle vizážistky to ale není nutné.
Důležité je pouze zvolit správnou texturu. Jemné krémové rozjasňovače nebo oční stíny s drobnými světlo odrážející pigmenty dokážou pleť krásně prosvětlit a dodat jí mladistvý efekt – aniž by zvýraznily vrásky.
Ideální jsou hydratační produkty s jemnými pigmenty, které pleť rozjasní a zároveň ji nevysušují.