Ředitelé národních parků i ekologové podpořili odvolaného šéfa KRNAP
10. 3. 2026 – 15:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ředitelé národních parků podpořili odvolaného ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische.
Podle nich by ředitel zasloužil spíše pochvalu, vyplynulo z jejich vyjádření. Böhnisch je dál předsedou Asociace národních parků ČR. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal Böhnische v pondělí. K důvodům odvolání se ale ministerstvo ani KRNAP dosud blíže nevyjádřily. Odvolání Böhnische kritizují i Asociace ekologických organizací Zelený kruh nebo ekologické Hnutí Duha, podle kterého tím ministr Červený zahájil likvidaci národních parků.
V Česku existují čtyři národní parky, které jsou nejvyšší právní formou ochrany přírody a které pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu. Kromě nejstaršího KRNAP jsou dalšími Národní park (NP) Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. "Když byl Robin Böhnisch ještě členem Poslanecké sněmovny, spolu s (bývalým ministrem životního prostředí, pozn. red.) Richardem Brabcem změnili národní parky v Česku a poslali je mezi světovou elitu," sdělil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. "Málokdo si umí představit, kolik energie, osobní odvahy a zásadovosti tahle cesta stojí," doplnil.
Ředitel Správy NP Podyjí Pavel Müller označil Böhnische za člověka vstřícného k lidem i přírodě. "Umí upřímně pochválit, a přitom by si sám zasloužil vyznamenání za to, co všechno úžasného dnes značka KRNAP v regionu představuje," sdělil.
Ředitel Správy NP České Švýcarsko Petr Kříž vyzdvihl spolupráci s Böhnischem na tématech, která propojovala národní parky v ochraně přírody i péči o návštěvníky a rozvoji turistické infrastruktury. "Jeho komplexní odborný pohled, ale i nadhled, byly pro společnou práci vždy inspirativní. To se projevilo i při založení Asociace národních parků České republiky, jejímž se stal předsedou," dodal Kříž.
Asociace ekologických organizací Zelený kruh uvedla, že změna ve vedení KRNAP vyvolává obavy o stabilitu ochrany přírody. "Robin Böhnisch byl ředitelem KRNAP více než osm let a díky vysoké profesionalitě a otevřené komunikaci se těšil vysoké důvěře místních starostů. Park pod jeho vedením připravil novou zonaci, vyhlásil klidová území a schválil zásady péče na příštích 12 let," uvedla zastupující ředitelka asociace Nikol Krejčová. V kontextu rozpočtových škrtů a plánovaného propouštění odvolání Böhnische podle Krejčové vyvolává obavy z destabilizace systému státní ochrany přírody a ústupků podnikatelským zájmům na úkor přírody.
Podobně hovoří představitelé Hnutí Duha. "Odvolat úspěšného ředitele jakékoliv státní instituce, natož národního parku bez udání důvodu, bez jediné výtky, je ve slušném demokratickém státě a mezi slušnými lidmi nepřijatelné. Potvrzuje se, že Motoristé uvolňují překážky v byznysu svým blízkým a jdou při tom přes mrtvoly. Tou překážkou je pro ně naše příroda," uvedl expert na ochranu lesů Hnutí Duha Jaromír Bláha.
Jan Skalík z programu Krajina Hnutí Duha považuje za neslýchané, že ministr nejprve odmítl personální čistky v národních parcích, a po dvou týdnech odvolal ředitele toho nejvýznamnějšího. "A to bez žádných smysluplných argumentů, důvodů či analýz dat, které dle jeho vyjádření ještě před dvěma týdny měly případným změnám předcházet. Je to ostuda a dost možná i začátek rozvratu našich národních parků. V rozvratu národních parků nyní mohou ministrovi dobře pomoci Klára Sovová i Jiří Mánek, kteří o místa ředitelů parků usilují," sdělil.
Současná vláda ANO, SPD a Motoristů chystá škrty v provozu národních parků, což kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli Motoristy. Ministr Červený si zadal u zástupců národních parků analýzy k upřesnění, kde by v parcích mohly být personální změny.
Ministerstvo v pondělí uvedlo, že vyhlásí na pozici ředitele Správy KRNAP standardní výběrové řízení v nejbližších týdnech. Dočasně bude vedením správy parku pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus, uvedl úřad.
KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55.000 hektarech.