Krajský soud stížnost Jiřikovského dosud neeviduje, pak ale rozhodne bezodkladně
19. 8. 2025 – 8:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Odvolací Krajský soud v Brně stížnost Tomáše Jiřikovského, kterou muž podal proti rozhodnutí o umístění do vazby, dosud neeviduje.
Zřejmě ji dostane koncem příštího týdne. Ze zákona soud nemá žádnou lhůtu, do kdy o ní musí následně rozhodnout, rozhodne ale bez zbytečného odkladu. ČTK to dnes řekla zástupkyně tiskové mluvčí krajského soudu Martina Šebelová. Městský soud poslal Jiřikovského do vazby v neděli odpoledne, jeho stížnost nemá odkladný účinek.
"Dle informací z Městského soudu v Brně by k nám stížnost pana Jiřikovského proti rozhodnutí o vazbě měla být předložena koncem příštího týdne," upřesnila odpoledne Šebelová.
Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, z maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby. "Soudce vyhověl mému návrhu a vzal pana obviněného do vazby ze všech těch tří důvodů," řekla po skončení vazebního zasedání žalobkyně Lucie Slámová. Státní zástupkyně se práva na podání stížnosti vzdala.
Vazební zasedání se konalo v budově městského soudu v odpoledních hodinách, bylo neveřejné. Vzhledem k víkendu byla i budova soudu zavřená, média se tak nedostala ani tam. Soudce, který bude rozhodovat o stížnosti, o ní může rozhodnout bez nařízení jednání, takzvaně od stolu. Může ale také znovu nařídit vazební zasedání.
Policie Jiřikovského zadržela po čtvrtečním zásahu v jeho domě v Břeclavi, v sobotu ho obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos, podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Celkem 235 bitcoinů takto ministerstvo převedlo na kupce, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu Kč. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.
Bývalý ministr Pavel Blažek (ODS) kvůli miliardovému bitcoinovému daru skončil v červnu ve funkci. Dnes se na síti X k případu opět vyjádřil. Podle něj ve čtvrtek "státní ozbrojenci násilnicky" obsadili dům Jiřikovského a chtěli po něm, aby jim prozradil něco na politiky, za což mu nabízeli podmíněný trest. "A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co "dát”, byl "drzý" (trval na přítomnosti svého právníka, v tu chvíli bezcenném to jeho ústavním právu) a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba," napsal Blažek.
Jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.