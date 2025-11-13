Zmocněnkyně považuje rušení osady Bedřiška za špatný krok, vyzývá k jednání
13. 11. 2025 – 18:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková by považovala zrušení ostravské osady Bedřiška za eticky i morálně špatný krok.
Bývalá hornická kolonie je podle ní unikátní příklad integrace a kvalitního sousedského soužití. Řekla to dnes ČTK. Uvedla, že chce apelovat na místní politiky, obyvatele i experty, aby ještě jednali o řešení. Doporučuje zapojit i zástupce Agentury pro sociální začleňování. Likvidace prázdných finských domků v lokalitě začala ve středu.
Obyvatelé kolonie se obrátili s žádostí o pomoc při záchraně místa na prezidenta Petra Pavla i na zmocněnkyni. Příznivci osady dnes obsadili jeden z domů, který se má bourat. Na místě je policie.
"Bedřišku jsem osobně navštívila stejně jako prezident Petr Pavel či bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Považuji ji za unikátní příklad sociální integrace a kvalitního komunitního, sousedského soužití. Místní napříč věkem i sociální strukturou si pomáhali, provozovali komunitní centrum pro znevýhodněné děti, které je připravovalo na školu," řekla zmocněnkyně. Podotkla, že v lokalitě vedle starousedlíků bydlí handicapovaní či uprchlíci.
"Domy, které byly ve velmi špatném stavu, se opravily. Místo funguje. Byla by obrovská škoda a eticky a morálně špatný krok to rušit, byť k tomu místní politici mohou přistoupit. Budu apelovat na místní aktéry, aby svolali mezioborové setkání politiků, odborníků a osadníků o nastavení podpory a o dalším postupu," uvedla Šimáčková Laurenčíková. Doporučuje, aby se na řešení podílela i Agentura pro sociální začleňování. Dodala, že se ráda zapojí také ona sama.
Radnice chce, aby se lidé z osady Bedřiška postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lokalitu si chce ponechat jako rezervu pro rozvoj města. Části nájemníků vypršela smlouva v září, prázdné objekty následně začal městský obvod likvidovat. V místě stále žije asi 50 osob, s bouráním nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.
Obyvatelé Bedřišky v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky žádají o pomoc při záchraně osady prezidenta i zmocněnkyni. S vedením města a obvodu by rádi jednali za jejich přítomnosti. Obyvatelé to uvedli v dopise, který má ČTK k dispozici. Napsali, že zatímco podle vedení městské části je důvodem vystěhování špatná infrastruktura a havarijní stav domků, podle jejich soudně-znaleckého posudku je stav vyhovující. Poukazují také na to, že přednostně se nájemní smlouvy ukončují romským rodinám. Podotýkají, že několikrát nabízeli městu odkoupení, vytvoření sociálního bytového družstva, opravu budov i práci na rozvoji místa a komunity. Kritizují i způsob demolice.