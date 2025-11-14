Počasí na víkend: Poslední teplo před příchodem mrazů

Dnes je pátek 14. listopadu 2025., Svátek má Sáva
Zima už klepe na dveře, o víkendu si ale užijeme ještě poslední příjemná odpoledne.

V pátek a o víkendu k nám podle předpovědi ČHMÚ bude po zadní straně tlakové výše proudit velmi teplý vzduch.

Počasí ideální k výletu nebo příjemné procházce ale budeme mít letos dost možná naposled, protože od pondělí a zejména poloviny příštího týdne se teploty propadnou a udeří mrazy.

Dnes bude oblačno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle by mohlo mrholit. Teploty by se měly pohybovat mezi 9 až 14 °C, na Šumavě až dokonce 17 °C.

V atmosféře bude pravděpodobně přítomný saharský prach, což by během dne mohlo snížit prostupnost oblačnosti, varuje meteorolog. Jinak řečeno, pokud bude podivně šero, neděste se, může za to poušť.

V sobotu bude zataženo až oblačno, místy mlhy, večer ojediněle déšť. V noci bude 7 až 2 °C, přes den 7 až 12 °C. Slabý vítr z východu.

V neděli zataženo až oblačno, místy mlhy, během dne přechodně polojasno. Na severu území chystejte deštníky, protože přijdou místy přeháňky nebo déšť. V noci bude 7 až 3 °C, přes den 8 až 13 °C. Slabý jižní vítr.

Už v pondělí ale dejte obzvlášť pozor: Večer by při poklesu teplot pod nulu mohlo vznikat náledí.

Pořád jste ještě nepřezuli auto? Udělejte to.

