Počasí na víkend: Poslední teplo před příchodem mrazů
14. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Zima už klepe na dveře, o víkendu si ale užijeme ještě poslední příjemná odpoledne.
V pátek a o víkendu k nám podle předpovědi ČHMÚ bude po zadní straně tlakové výše proudit velmi teplý vzduch.
Počasí ideální k výletu nebo příjemné procházce ale budeme mít letos dost možná naposled, protože od pondělí a zejména poloviny příštího týdne se teploty propadnou a udeří mrazy.
Dnes bude oblačno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle by mohlo mrholit. Teploty by se měly pohybovat mezi 9 až 14 °C, na Šumavě až dokonce 17 °C.
V atmosféře bude pravděpodobně přítomný saharský prach, což by během dne mohlo snížit prostupnost oblačnosti, varuje meteorolog. Jinak řečeno, pokud bude podivně šero, neděste se, může za to poušť.
V sobotu bude zataženo až oblačno, místy mlhy, večer ojediněle déšť. V noci bude 7 až 2 °C, přes den 7 až 12 °C. Slabý vítr z východu.
V neděli zataženo až oblačno, místy mlhy, během dne přechodně polojasno. Na severu území chystejte deštníky, protože přijdou místy přeháňky nebo déšť. V noci bude 7 až 3 °C, přes den 8 až 13 °C. Slabý jižní vítr.
Už v pondělí ale dejte obzvlášť pozor: Večer by při poklesu teplot pod nulu mohlo vznikat náledí.
Pořád jste ještě nepřezuli auto? Udělejte to.