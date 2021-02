Zjištění serveru iROZHLAS.cz: Kauzu Babiše mladšího vyšetřuje nový policista

Případ Andreje Babiše mladšího podle zjištění serveru iROZHLAS.cz vyšetřuje nový policista. Policie se případem zabývá už více než dva roky, Babiše mladšího se jí dosud nepodařilo vyslechnout. Policisté prověřují jeho dřívější tvrzení, že byl svým ošetřovatelem v roce 2017 zavlečen na Ruskem okupovaný Krym.

Rozhovor s premiérovým synem dnes otiskl server Neovlivní.cz. Uvedl v něm, že v kauzách nevypovídal proto, že o to nemá zájem. Po rozhovoru na skrytou kameru před více než dvěma lety se mu ulevilo, zmínil. V rozhovoru tehdy promluvil o svém pobytu na Krymu, otci a kauze Čapí hnízdo. Premiér Andrej Babiš (ANO) věc dnes před odletem do Maďarska odmítl komentovat.

Andrej Babiš mladší žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Policistům se ho podle iROZHLAS.cz nepodařilo vyslechnout. „V současné době se stále čeká na výsledky dožádání do ciziny. A pokud jde o mého klienta: že by bylo nařízeno jeho podání vysvětlení, to není. Nemám o tom žádné zprávy,“ sdělil iROZHLAS.cz obhájce Babiše mladšího Petr Topinka.

Podle iROZHLAS.cz se změnil vyšetřovatel případu. „Výměna neměla na rychlost trestního řízení žádný vliv,“ řekl serveru státní zástupce Jan Lelek. Výměna podle něj souvisela se skončením služebního poměru původního zpracovatele. Proč původní detektiv skončil, ale Lelek neupřesnil. Nešlo ale podle něj o nic nestandardního.

Premiérův syn na Krymu

Policie se případem začala zabývat zkraje roku 2019 a požádala o pomoc švýcarské úřady. Tamní vyšetřovatelé měli za úkol Babiše mladšího kvůli údajnému zavlečení na Krym vyslechnout. Ovšem za podmínky, že to jeho zdravotní stav umožní, jak upozornil Topinka. "Je tam samozřejmě pořád otázka jeho zdravotního stavu. V žádosti o mezinárodní pomoc byl tento předpoklad, že se to uskuteční jenom, bude-li to možné. Tak nevím, co tam probíhá. A zřejmě to neví ani můj klient, protože mi nic takového nesdělil," dodal. Podle Topinky Babiš mladší počítá s tím, že bude mluvit s policií.

Babiš mladší také po dvou letech promluvil do médií. Serveru Neovlivní.cz sdělil, že v kauzách nevypovídal proto, že o to nemá zájem. Potvrdil také, že během rozhovoru, který byl v listopadu 2018 natočen na skrytou kameru, mluvil pravdu a necítil se pod tlakem. „Naopak se mi ulevilo, že jsem to mohl někomu říct,“ uvedl. Reportéři Seznam Zprávy tehdy vypátrali Babiše juniora ve Švýcarsku. Sdělil jim, jak ho manžel tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. Premiér poté uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií.

Kriminalisté možné zavlečení Babiše mladšího prověřovali už v roce 2017 poté, co je o tom e-mailem zpravil on sám. Případ ale odložili. Jejich postup poté prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů i vedení pražské policie. Za administrativní chybu si vysloužili kázeňské tresty. Policisté kauzu znovu otevřeli po odvysílání reportáže. Bez toho, aniž vypovídal, uzavřeli kriminalisté také stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo.