Otec lže, tvrdí Babiš junior. Chce být v kontaktu s policií

Syn premiéra Andrej Babiš mladší napsal v e-mailu, který zveřejnil server Seznam Zprávy, že si přeje být telefonicky v kontaktu s českou policií vyšetřující jeho údajný únos na Krym. Současně označil za lež tvrzení svého otce, že musí být ve Švýcarsku kvůli schizofrenii pod neustálým dozorem. Kvůli aféře kolem Babišova syna čelí předseda vlády a ANO výzvám k demisi, nejistá je budoucnost jeho vlády s ČSSD. Babiš považuje případ za projev hyenismu novinářů, kteří podle něj zneužili psychicky nemocného člověka.

Policie už na twitteru oznámila, že informace z e-mailu ověřuje, je v kontaktu se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem e-mailu "neodkladné úkony dle zákona".

"Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod 'neustálým dozorem' vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod 'dozorem' ve Švýcarsku, ale volný," napsal.

Přečetl si také, že policie znovu otevřela jeho údajný únos na poloostrov Krym. "Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska," citoval server dopis, který přišel z adresy Babiše juniora.

Andrej Babiš mladší nyní žije s matkou ve Švýcarsku. Policie jej chce vyslechnout coby klíčovou postavu kauzy Čapí hnízdo, v níž je kvůli údajnému dotačnímu podvodu obviněn on, jeho otec i další členové premiérovy rodiny. Redakce Seznam Zprávy uvedla, že dopis předává státnímu zastupitelství, které dozoruje obnovené vyšetřování zmizení Babišova syna na Krym loni v září.

Případ začal poté, co reportéři Seznam Zprávy zveřejnili rozhovor s Babišem mladším. V něm prohlásil, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. K farmě prý podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl, co podepisuje. Na Krym ho odvezl manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov. V rozhovoru pro dnešní Právo Protopovov uvedl, že byl od léta 2015 asistentem Babišova syna a do Ruska a na Krym ho odvezl loni v září kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. V listopadu se na Krym vrátili. Jejich cestu dokumentuje řada fotografií a věděli o ní i příbuzní, uvedl Protopopov.

Babiš mladší ale reportérům řekl, že se Protopopova bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen.

Předseda vlády dnes na facebooku poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna trpícího schizofrenií. "Můj syn měl to štěstí, že i přes velmi vážnou duševní nemoc měl kamaráda, který se o něj staral jako o bratra. Kéž by všichni nemocní měli někoho takto hodného a oddaného, kdo jim věnuje svůj čas, pozornost a péči," napsal premiér.

Babiš: Můj syn nikdy neměl české občanství, ve Švýcarsku studoval

Premiér dnes ve stručném vyjádření novinářům řekl, že jeho syn Andrej nikdy nebyl českým občanem. Předseda vlády opět kritizoval autory reportáže serveru Seznam Zprávy, ve které jeho syn hovořil o tom, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo unesen na Krym. Žurnalisté podle Babiše při natáčení porušili zákon. V souvislosti se dnes zveřejněným e-mailem Babiše mladšího řekl, že nyní redakce Seznamu zneužívá i korespondenci s jeho synem.

Babiš uvedl, že jeho syn ve Švýcarsku studoval a dlouhodobě tam žije jeho matka. Českým občanem nikdy nebyl, dodal. V Rusku byl podle něj na výletě, dostal kvůli tomu vízum. Spolu s manželem jeho psychiatričky Petrem Protopopovem odtamtud podle Babiše "zaletěli" na Krym a byli několikrát i na Ukrajině. "Nevím, proč to někdo řeší," konstatoval předseda vlády.

Premiér dál hovoří o tom, že aktuální kauza je připravenou kampaní proti němu, která byla záměrně načasovaná na období před svátkem 17. listopadu. "Chápu, že médiím nevadí, že tady běží další kampaň. A zneužíváte nemocného člověka. Já bych se na vašem místě styděl," řekl Babiš.

Kritizoval i lidi, kteří zpochybňují diagnózu jeho syna. Ve středu uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií. Babiš mladší dnes v e-mailu pro Seznam Zprávy nicméně hovořil o "pseudonemoci" a odmítl, že by musel kvůli ní být pod "neustálým dozorem", jak tvrdil premiér. Naopak uvedl, že je ve Švýcarsku volný.

Kritický byl premiér Babiš k reportérům Seznamu Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi. "Odpornější stanici než Seznam Zprávy neznám. Patologická nenávist těchto lidí, protože jsou to ještě dávno moji bývalí zaměstnanci, je neuvěřitelná," uvedl. Reportéři dříve pracovali pro vydavatelství Mafra, které patří do koncernu Agrofert. Jeho majitelem byl Babiš, loni ale koncern převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Petříčkovi vadí, že byl Babišův syn s vědomím premiéra na Krymu

Ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) vadí, že byl syn premiéra s vědomím otce na ukrajinském Krymu okupovaném Ruskem. Česko anexi Krymu odmítá. Petříček to chce s premiérem probrat. Okolnosti cesty Babiše juniora chce řešit s ruskou i ukrajinskou stranou, řekl Petříček Deníku N. Podle předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka ale české orgány nemohou pobyt premiérova syna na Krymu ze zahraničněpolitického hlediska řešit, když Andrej Babiš mladší není český občan. Řekl to serveru Aktuálně.cz.

"Není to v pořádku. Ukrajinská strana mě ještě nekontaktovala, ale já sám si k tomu vyžádám podklady. Chci se spojit s ruskou i ukrajinskou stranou a chci k tomu bližší informace. Česká republika anexi Krymu neschvaluje, neuznává a nepodporuje, což je oficiální stanovisko české vlády," řekl Deníku N Petříček.

Ministr byl překvapený, že o cestě syna premiér věděl. "Je to velmi nestandardní. Českým občanům se nedoporučuje na Krym jezdit - to platí i pro premiéra. Toto téma před premiérem nadhodím," dodal.

Petříčkův stranický šéf Hamáček má ale opačný názor. "Ve chvíli, kdy se jedná o občana cizího státu, těžko mohou české orgány nějakým způsobem cokoli řešit. Je (Babišův syn) švýcarský občan. Nevím, jak by mohlo bezpečnostně Česko řešit cizího státního příslušníka," řekl Aktuálně.cz. "Jediné, co můžeme řešit, je to, co dělá policie. Tedy se snažit o to, aby proběhly úkony mezinárodněprávní spolupráce, aby policejní specialista mohl posoudit stav obviněného, a na tom policie intenzivně pracuje," dodal.