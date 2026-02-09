Dnes je pondělí 9. února 2026., Svátek má Apolena
9. 2. 2026 – 11:53 | Magazín | BS

Zima udeřila! Meteorologové z ČHMÚ varují před ledovým nebezpečím
zdroj: Freepik.com
Odborníci varují a nabádají ke zvýšené opatrnosti: I dnes hrozí mrznoucí srážky.

Zima nekončí a nejspíš bude ještě nějakou tu chvíli vystrkovat růžky. Víkend se ze všeho nejvíc hodil k poležení doma na peci, ani začátek týdne ale nebude jiný.

V noci a dnes ráno ještě platila výstraha kvůli náledí. Ta už sice skončila, ale to samozřejmě neznamená, že by to najednou vůbec nikde nemohlo klouzat. Buďte proto opatrní.

„Na severní Moravě a ve Slezsku platí ještě dnes ráno a zpočátku dopoledne výstraha před náledím, proto pozor - silnice můžou klouzat, a to nejen tam,“ varují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti.

Žádné krásné počasí prý čekat nemáme: „Ani dnešek sluneční paprsky nepřinese. Velkou oblačnost doprovodí ojedinělé slabé sněžení, které se vyskytne hlavně na severovýchodě území, případně mrholení,“ uvádějí meteorologové.

Navíc opět hrozí ledové nebezpečí, i když tentokrát už jen ojediněle: „Ve východní půlce území během odpoledne bude srážek přibývat a postupně se bude hranice výskytu sněhových vloček zvyšovat na přibližně 500 m n. m. Ojediněle se můžou dnes objevit i mrznoucí srážky,“ píšou.

„Teploty jsou dnes po ránu od +2 do -2 °C, odpoledne se dostanou na 1 až 5 °C, ale na severovýchodě budou po celý den kolem 0 °C,“ předpovídají. 

Ani zbytek týdne nejspíš nebude žádná Itálie: Podle týdenní předpovědi počasí ČHMÚ se sice v druhé polovině týdne oteplí (ve čtvrtek se čekají denní teploty až okolo 8 °C), pak se ale zase ochladí zpátky k nule.

