Musk vypnul ruské armádě přístup ke Starlinku, nastává panika
9. 2. 2026 – 12:09 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Rozhodnutí společnosti SpaceX zavést přísnější kontrolu nad používáním satelitního internetu Starlink na území Ukrajiny vyvolalo na ruské straně bezprecedentní komunikační krizi.
Nový systém takzvaného „whitelistu“, který umožňuje přístup k síti pouze registrovaným a ověřeným terminálům, zásadně omezil schopnost ruských jednotek koordinovat bojové operace, řídit drony a udržovat spojení mezi velitelskými strukturami a jednotkami v terénu. Podle dostupných informací se Moskva nyní horečně snaží najít technická i organizační řešení, která by tento výpadek alespoň částečně kompenzovala.
Starlink se od počátku invaze stal jedním z klíčových technologických pilířů ukrajinské obrany. Umožňuje relativně bezpečné, rychlé a flexibilní spojení i v oblastech, kde byla klasická infrastruktura zničena. Postupem času však ruské jednotky začaly získávat terminály nelegálními cestami – prostřednictvím třetích zemí nebo černého trhu – a využívat je k vlastnímu prospěchu, včetně řízení bezpilotních prostředků na velké vzdálenosti a obcházení ukrajinských systémů elektronického boje. Právě tento trend přiměl Kyjev ve spolupráci se SpaceX k zavedení přísnějších kontrolních mechanismů, které mají zaručit, že Starlink bude sloužit výhradně oprávněným uživatelům.
Dopad na ruské síly byl okamžitý. Podle ukrajinského ministerstva obrany došlo po deaktivaci neautorizovaných terminálů k ochromení velení a řízení na celé řadě úseků fronty. Některé ruské útočné operace byly pozastaveny, protože jednotky ztratily schopnost koordinovat postup, navádět dělostřelectvo či přenášet data z dronů v reálném čase. Ukrajinští představitelé hovoří o „katastrofě“ pro ruské velení a tvrdí, že výpadky komunikace výrazně snížily efektivitu nepřátelských útoků.
Ruské vojenské blogy a prokremelští komentátoři otevřeně přiznávají, že v současnosti neexistuje srovnatelná alternativa, která by dokázala Starlink nahradit. Domácí satelitní systémy, například infrastruktura společnosti Gazprom Space Systems, nedosahují potřebné kapacity, rychlosti ani spolehlivosti. Snahy o improvizovaná řešení – od budování polních optických sítí až po zřizování lokálních rádiových mostů – narážejí na technické limity i na neustálý tlak ukrajinských úderů. V ruském informačním prostoru se proto stále častěji objevují výzvy k urychlenému vývoji vlastních satelitních kapacit nebo k hledání podpory v Číně.
Zavedení whitelistu má navíc širší geopolitický rozměr. Ukazuje, do jaké míry jsou moderní konflikty závislé na soukromé technologické infrastruktuře a jak obrovský vliv mohou mít jednotlivé korporace na průběh války. Starlink se fakticky stal nervovým systémem bojiště – jeho zapnutí či vypnutí může během hodin změnit operační situaci tisíců vojáků.
Z krátkodobého hlediska však nové nastavení Starlinku představuje pro Ukrajinu významnou výhodu. Omezení ruského přístupu k satelitnímu internetu komplikuje nepříteli velení, logistiku i průzkum a zvyšuje efektivitu ukrajinských obranných operací. Současně ale ukazuje, že digitální dimenze války se stává stejně důležitou jako ta kinetická. Kdo ovládne data, spojení a informační toky, získává rozhodující náskok – a právě v této oblasti se nyní odehrává jeden z klíčových soubojů celé války