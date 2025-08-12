Zhubla a je to znát! Ornella posílá žhavé fotky z dovolené
12. 8. 2025 – 8:32 | Magazín | Jiří Rilke
Ornella shodila pěkných pár kilo a na postavě to je prostě znát, o čemž samozřejmě moc dobře ví i ona sama.
Ornella Koktová byla v poslední době v jednom kole, dovolenou už si proto docela zasloužila.
Odpočinkové léto chtěli s manželem odstartovat poklidnou návštěvou filmového festivalu ve Varech, tam ale odpočinek překazila Ornellina náhlá hospitalizace a pravý odpočinek musel ještě chvíli počkat.
Rodinnou pohodu ve Švýcarsku a Francii už ale, zdá se, nenarušilo nic a Ornella může v klidu nabírat síly. A u toho provokovat fanoušky fotkami v plavkách, na nichž je k vidění její štíhlá figura.
Ornella se k hubnutí odhodlala začátkem roku, popírá však, že by si vypomohla nějakým estetickým zákrokem. Za vším je prý jen tvrdá práce a občas nějaké ty doplňky stravy pro podporu metabolismu.
„Přiznám se, že za tím z velké části stojí šílené pracovní nasazení. Nestíhala jsem při natáčení podcastu s Agátou skoro jíst. Točily jsme od rána od devíti do čtyř hodin odpoledne téměř bez pauzy, abychom měly nahrané díly před létem,“ prozradila Ornella portálu Pro ženy.
„V jídle si nic neodpírám, jím všechno, ale menší porce a snažím se dodržovat pitný režim. Také si nezakazuji sladké, pokud mám chuť na gumové medvídky, dám si je, ale sním místo celého pytlíku jen čtvrtinu – pomáhá to na psychiku!“ dodala.
Na výsledek je každopádně radost pohledět. Posudťe sami:
