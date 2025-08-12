EU odsuzuje zabití pěti novinářů stanice Al-Džazíra v Gaze, uvedla Kallasová
12. 8. 2025 – 8:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská unie odsuzuje zabití pětice novinářů katarské televizní stanice Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, při nedělním izraelském úderu u nemocnice Šífa ve městě Gaza.
Uvedla to dnes šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s tím, že Izrael musí v takových případech dokázat, že skutečně cílí na teroristy.
Izraelská armáda dnes potvrdila, že cílem úderu byl Šaríf, a bez uvedení bližších podrobností či důkazů to zdůvodnila to tím, že byl podle ní "šéfem teroristické buňky Hamásu" a že se podílel na raketových útocích na izraelské civilisty a vojáky.
"Bereme na vědomí tvrzení Izraele, že šlo o teroristickou skupinu Hamásu, ale v těchto případech je s ohledem na zásady právního státu potřeba předložit jasné důkazy, aby nedocházelo k útokům na novináře," uvedla Kallasová po videokonferenci ministrů zahraničí EU. Současně vyzvala Izrael, aby do Pásma Gazy pouštěl více kamiónů s humanitární pomocí a umožnil její lepší distribuci.
Kallasová krátce předtím také uvedla, že konflikt v Gaze je každou hodinou nebezpečnější a že válka není řešením. "Kdyby bylo možné vojenské řešení, už by bylo po válce," uvedla v příspěvku na síti X.
Dodala, že prioritami EU zůstává humanitární podpora obyvatel, včetně přístupu nevládních organizací na válkou zmítané palestinské území, okamžité příměří a propuštění zbývajících rukojmích.
Nynější konflikt vyvolal útok Hamásu ze 7. října 2023 na izraelské území, při němž zahynulo na 1200 lidí a dalších 251 bylo odvlečeno do Pásma Gazy jako rukojmí. Podle aktuálních údajů úřadů v Gaze, které jsou pod kontrolou Hamásu, zemřelo na tomto palestinském území kvůli válce nejméně 61.499 lidí. Válka také způsobila rozsáhlé materiální škody a vyvolala hlubokou humanitární krizi.