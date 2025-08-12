Dnes je úterý 12. srpna 2025., Svátek má Klára
12. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Borhyová tasila ženské zbraně: Z dovolené se pochlubila bujným dekoltem
zdroj: Profimedia.cz
Milovaná moderátorka potěšila fanoušky další promenádou v plavkách.

Slavná moderátorka Lucie Borhyová se sice už relativně brzy přidá do klubu padesátnic, vůbec to ale neznamená, že by se pořád nemohla pochlubit postavou, kterou by mohlo závidět podstatné množství o polovinu mladších dam a slečen.

A ona to o sobě samozřejmě moc dobře ví a nemá problém provokovat fanoušky rajcovními snímky. 

Nedávno například zveřejnila sérii nafocenou u moře v tak ostrých pózách, že by si na ní ještě tak před deseti patnácti lety smlsli veřejní kazatelé morálky.

Podobně prudérní dobu už máme díkybohu za sebou, což znamená, že si můžeme v klidu a bez ostychu užít také zbrusu nové snímky od Lucky, kterými dozajista způsobí části publika problémy se soustředěním.

„Vše, co hledáme, se často skrývá v okamžiku, který právě prožíváme. Nepromeškejme ho honbou za tím, co přijde,“ zafilozofovala si u plážové fotky.

Mohla by ale místo moře v pozadí klidně sedět na záchodě a stejně by to bylo jedno, protože, ruku na srdce, veškerou pozornost na sebe strhává její luxusní dekolt.

Inu, radost pohledět, ne?

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Lucie Borhyová (@lucie_borhyova)

