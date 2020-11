Děti sledují porno již od 6 let

Aktuální výzkum mezi českou mládeží ve věku 13 až 20 let ukázal, že se děti s pornem na internetu seznamují už v šesti letech. Průzkum na téma Děti ohrožené pornografií a online sexuálními agresory byl mezi dospívajícími prostřednictvím škol veden v září 2020 sexuoložkou Petrou Sejbalovou a autorkou knížek sexuální výchovy Janou Martincovou.

Cílem dotazníkové studie bylo zjistit, od jakého věku jsou děti vystaveny vlivu pornografie a dány všanc lovcům sexuálních obětí, zvláště nezletilých, a jak si s touto zkušeností dokáží poradit.



Průzkum byl veden anonymně v průběhu září 2020 u žáků a studentů ve věku 13-20 let z různých typů vzdělávacích zařízení: ZŠ (14), gymnázia (6), SŠ (1). Dotazník vyplnilo 1655 studentů, z toho 57 % dívek a 43 % chlapců.

Na pornostránky je většinou navedl vrstevník. Odpověď rodič nemusí být pouhou recesí, ale skutečně mohl některý z dospělých zanechat historii ve vyhledávači nebo dítě mohlo za rodičem přijít, kdy sám porno sledoval.

zdroj: tisková zpráva

Chlapci na porno chodí častěji než dívky.

zdroj: tisková zpráva

Skupina 196 dětí, která shlédla porno poprvé do 10 let, pozor, 6 let jsme měli jako nejnižší možnou hranici, se mnohem častěji stávala obětí sexuálních agresorů na síti.

zdroj: tisková zpráva

Zatímco celou skupinu všech 1655 resp. oslovili agresoři pouze ve 29 %, tak tuto vybranou část ve 45,4 %, chlapce a dívky zhruba ve stejném poměru. Stejně tak byli méně obratní

v tom, jak agresorovi čelit. Pouze 58,4 % z této skupiny hovor ihned ukončilo, zatímco v celé skupině dotazovaných to byly ¾ žáků a studentů. K této skupině patřila i 13letá slečna, která byla agresorem dokonce opakovaně znásilněna a, jak do dotazníku uvedla, musela být přivolána policie.

Ještě zajímavější bylo srovnání skupin, která byla na pornu poprvé v 6-10 letech, od 11 nebo vůbec. Z průzkumu vyšla na povrch jedna velmi důležitá skutečnost. Děti, které se pohybují na pornu již ve věku 6-10 let, jsou více ohroženy jako oběti online agresorů, protože jsou častěji oslovovány sexuálními lovci na síti (o 23 % oproti skupině, která na pornu nikdy nebyla a 14 procent oproti té, která na něm byla po 10. roce), také si s oslovením neumí poradit, kdy hovor ukončí pouze 58 % těchto dětí, zatímco ve skupinách, které porno viděly ve vyšším věku nebo vůbec je tomu nad 90 % (90,8, resp. 95,1 %).

Závěr: Výzkumem byl jednoznačně prokázán fakt, že čím dříve dítě přijde do kontaktu s pornografií, tím více se stává potencionální obětí online agresorů.

zdroj: tisková zpráva