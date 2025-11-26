Žena se probudila v rakvi těsně před kremací. Zachránilo ji jediné zaklepání
26. 11. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na okraji Bangkoku došlo k šokující události: pětašedesátiletá žena, považovaná rodinou za mrtvou, se v rakvi probudila těsně před plánovanou kremací. Nenápadné zaklepání, které zaslechli zaměstnanci chrámu, jí nečekaně zachránilo život.
Případ, který se odehrál v buddhistickém chrámu Wat Rat Prakhong Tham na okraji Bangkoku, patří k nejneuvěřitelnějším příběhům posledních let. Pětašedesátiletá Chonthirat Sakulkoo, považovaná svou rodinou za mrtvou, byla převezena k poslednímu rozloučení po stovkách kilometrů dlouhé cestě v bílé rakvi. Až na nádvoří chrámu, kde se vše chystalo na obřad, se ukázalo, že žena není mrtvá, ale naživu – a zoufale se snaží upozornit na svou přítomnost.
Chrám později zveřejnil video, které se rychle začalo šířit thajskými sociálními sítěmi. Záběry ukazují ženu v rakvi na korbě pick-upu, jak nepatrně pohybuje rukama a hlavou, zatímco kolem stojí ohromený personál. Všichni si nejprve mysleli, že jde o optický klam nebo pohyb způsobený převozem. Jenže skutečnost byla podstatně děsivější.
Správce chrámu Pairat Soodthoop popsal, že vše začalo jemným, téměř nepostřehnutelným zaklepáním zevnitř rakve. Zrovna vysvětloval bratrovi zesnulé, jak získat chybějící úmrtní list, když se ozval zvuk, který změnil celý osud rodiny. Rakev otevřeli a uvnitř našli ženu s pootevřenýma očima, lapající po dechu a klepající na její stěnu. Podle Soodthoopa musela klepat už dlouho – jenže během dlouhé cesty si nikdo ničeho nevšiml.
Cesta napříč zemí a děsivý omyl, který mohl stát život
Bratr ženy vypověděl, že Chonthirat byla dva roky upoutaná na lůžko a její zdravotní stav se postupně zhoršoval. Často nereagovala na podněty a v sobotu se podle rodiny zdálo, že přestala dýchat. V přesvědčení, že zemřela, ji uložil do rakve a vydal se na téměř 500 kilometrů dlouhou cestu do Bangkoku, protože žena si přála darovat své orgány.
Nemocnice však tělo odmítla přijmout – chyběl úmrtní list, který v Thajsku úředníci vystavují až po formálním potvrzení smrti. Rodina proto zamířila do chrámu, kde měla proběhnout bezplatná kremace. A právě při vysvětlování administrativních postupů se ozval zvuk, který převrátil celý příběh vzhůru nohama. Pro představu: pokud by nemocnice úmrtní list přijala, ženina cesta by skončila na pitevním stole nebo v kremátoru, a nikdo by nikdy nezjistil, že byla po celou dobu naživu. Jen jediná byrokratická překážka – absence potřebného dokumentu – ji zachránila před jistou smrtí.
Šokující lékařské vysvětlení a otázky, které případ otevírá
Po zjištění, že žena žije, byla okamžitě převezena do nejbližší nemocnice. Lékaři určili, že Chonthirat trpěla těžkou hypoglykémií, tedy extrémně nízkou hladinou cukru v krvi. Tento stav může způsobit bezvědomí, povrchní dýchání a životní funkce tak slabé, že mohou laikům připadat jako úplně zastavené. Podle lékařů ale neprodělala srdeční zástavu ani zástavu dechu, což vysvětluje, proč se po hodinách strávených v rakvi dokázala probrat.
Zprávy uvádějí, že žena byla velmi slabá, ale reagovala, a chrám oznámil, že pokryje všechny její zdravotní náklady jako gesto soucitu a odpovědnosti. Případ otevřel mnoho otázek. Jak je možné, že rodina neměla přístup k lékařské péči, která by podobný omyl odhalila? Jak často může k podobným událostem docházet v odlehlejších oblastech Thajska? A kolik podobných případů zůstalo bez povšimnutí, protože neklepání nebylo slyšet včas?
Ačkoli se příběh nakonec obrátil k lepšímu, jeho mrazivost zůstává. Rodina, která věřila, že převáží tělo své příbuzné na její poslední cestu, nakonec nevědomky převezla ženu, která bojovala o život zavřená v rakvi stovky kilometrů daleko od domova. Příběh, který už teď mnozí v Thajsku označují za zázrak, ale i děsivé varování.