Luxusní plavba za milion skončila bizarní smrtí. Pasažérku zapomněli na ostrově
5. 11. 2025 – 11:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Luxusní plavba kolem Austrálie se proměnila v noční můru. Osmdesátiletá žena zůstala zapomenutá na odlehlém ostrově Lizard a zemřela sama v tropickém žáru. Loď Coral Adventurer mezitím odplula, aniž by si kdokoli všiml, že chybí jeden pasažér.
Ostrov Lizard, vzdálený 250 kilometrů od města Cairns v tropickém severu Queenslandu, bývá symbolem čistoty a samoty. Tropický ráj, kde se moře třpytí jako sklo, korálové zahrady pulzují životem a obří mušle odpočívají v tichu mezi útesy. Jen málokdo se sem dostane – přístup je složitý, ubytování patří mezi nejdražší v Austrálii a lidská přítomnost zde působí jako vzácný zásah do dokonalé izolace.
Právě sem se vydala osmdesátiletá Suzanne Rees z Nového Jižního Walesu. Aktivní, zdravá žena, vášnivá zahradnice a milovnice túr v přírodě, se rozhodla pro dobrodružství svého života – šedesátidenní plavbu kolem Austrálie na luxusní výletní lodi Coral Adventurer. Tato plavba stála přes 1,3 milionu korun na osobu. Loď s kapacitou 120 cestujících a 46 členy posádky nabízela všechno, co si movitý cestovatel mohl přát: pohodlí, výlety do odlehlých oblastí, klid a výjimečnost. Vyplula 24. října z Cairns a prvním cílem její cesty se stal právě ostrov Lizard.
V sobotu ráno loď zakotvila u břehů ostrova. Cestující dostali na výběr – šnorchlování mezi korály, nebo pěší výstup na nejvyšší vrchol Cook’s Look. Suzanne se připojila k turistické skupině, ale po chvíli se rozhodla obrátit. Den byl nesnesitelně horký – meteorologická stanice vzdálená třicet kilometrů zaznamenala 31,9 °C. Policie později uvedla, že se ženě udělalo zle během výstupu. Bylo jí doporučeno, aby se vrátila dolů – sama, bez doprovodu.
Loď, která odplula
Loď Coral Adventurer opustila ostrov v 15:40. Podle svědectví z jiné lodi posádka sice kontrolovala šnorchlaře, ale turisty z túry už nikdo nespočítal. Když se Suzanne večer kolem šesté neobjevila na večeři, začala panika. Posádka prohledala loď od přídě po záď, nejprve v domnění, že žena mohla spadnout přes palubu.
Teprve o tři hodiny později, kolem deváté večer, kapitán nahlásil její zmizení australskému úřadu pro námořní bezpečnost (Amsa). V té době byla loď už téměř sto kilometrů od ostrova. Obrátila se a vydala zpět. Kolem půlnoci začalo letecké pátrání, vrtulník kroužil nad kopcovitým terénem ostrova, čluny pročesávaly pobřeží. Na rádiu bylo slyšet, jak posádka pátracího vrtulníku hlásí poslední známou polohu – zhruba v polovině keřem porostlého svahu.
V neděli ráno, krátce po deváté, našli záchranáři tělo Suzanne Rees poblíž pěší stezky. Zemřela sama, pod žhnoucím sluncem ostrova, kde se původně chtěla jen nadechnout čerstvého mořského vzduchu. Rodina, především její dcera Katherine, označila událost za selhání péče i zdravého rozumu. Podle jejích slov bylo „nepochopitelné“, že loď odplula po organizovaném výletu, aniž by si někdo všiml, že jedna pasažérka chybí.
Vyšetřování vede policie státu Queensland, australský úřad pro námořní bezpečnost (Amsa) a úřad WorkSafe Queensland. Zpráva pro koronera má objasnit, co se přesně stalo a zda mohla být smrt Suzanne Rees odvrácena. Společnost Coral Expeditions mezitím zrušila celou zbylou plavbu. Cestujícím nabídla plnou finanční kompenzaci a zajištění návratu charterovými lety. Generální ředitel Mark Fifield vyjádřil hlubokou lítost a uvedl, že firma plně spolupracuje s úřady.
Podle jeho slov bylo vzhledem k událostem „zřejmé, že nelze dodržet slib vysoké kvality zážitku“, kterým se společnost pyšní. Loď dostala od úřadů zákaz nalodění nových cestujících a po návratu do přístavu v Cairns ji čeká detailní inspekce.
Temná historie moře, které odpouští jen málokdy
Velký bariérový útes není jen přírodní div, ale i místo, kde se krása často mísí s tragédií. V roce 1998 se zde ztratili manželé Tom a Eileen Lonerganovi, které výletní loď omylem opustila při potápění. Jejich těla se nikdy nenašla – předpokládá se, že je pohltilo moře nebo žraloci.
O deset let později přežil britský turista a jeho americká přítelkyně devatenáct hodin ve vodách plných žraloků. Záchranný vrtulník je přelétl, aniž by si všiml, že mávají o pomoc. A v roce 2011 se potápěčská společnost ocitla ve vyšetřování poté, co zapomněla amerického turistu šnorchlujícího u útesu. Podle odborníka na cestovní ruch Davida Beirmana z Technologické univerzity v Sydney je jakékoli opomenutí kontroly cestujících „velmi neobvyklé“. Při každém výletu na břeh se lidé počítají při odchodu i návratu – základní zásada, která by měla být nedotknutelná. Přesto i v moderní době se někdy stane, že lidská rutina a únava zlomí pravidlo, které má zachraňovat životy.
Bývalí cestující Coral Expeditions potvrdili, že při jejich plavbách byly kontroly přísné – jména i čísla pasažérů se pečlivě odškrtávala při každém návratu na palubu. Mnozí navíc mezi sebou neformálně dohlíželi na starší či osamělé cestovatele. Přesto se právě to, co mělo být výletem snů, proměnilo ve smutnou připomínku, že i na luxusní lodi může mít drobná chyba fatální následky. Ostrov Lizard, zalitý sluncem a obklopený tichým oceánem, si teď ponese stín tragédie, kterou způsobil prostý lidský omyl.
Z místa, kde se kdysi mísil zpěv ptáků s hukotem moře, odplula loď Coral Adventurer do dálky – bez jedné ženy, která se už nikdy nevrátila.