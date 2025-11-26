Sněmovna se dostala po dvou hodinách debat o rozpočtu k jeho úvodnímu projednání
26. 11. 2025 – 13:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovna se dnes po poledni po zhruba dvou hodinách debat k vládnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok dostala po schválení programu poslanecké schůze k jeho úvodnímu projednání.
Nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů chce, aby dolní komora návrh vrátila končícímu kabinetu Petra Fialy (ODS) k přepracování. V rozpočtu chybí podle nové sněmovní většiny asi 96 miliard korun na některé výdaje. Fiala návrh rozpočtu hájil a upozornil na to, že požadované navýšení výdajů by bylo proti zákonu o rozpočtové odpovědnosti.
Dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) při představování návrhu rozpočtu mimo jiné vypočítával, v kolika zemích roste ekonomika pomaleji než v Česku. "Tam je asi spálená země," poznamenal. Letos má česká ekonomika podle poslední prognózy ministerstva financí růst o 2,4 procenta. Česká bankovní asociace odhaduje letošní růst dokonce na 2,5 procenta. Pro příští rok odhadlo ministerstvo financí růst na 2,2 procenta. Stanjura poukazoval na to, že hrubý domácí produkt například Japonska, Británie nebo Spojených států roste pomaleji než ČR. "Co by asi hnutí ANO řeklo vládnoucí elitě v těchto zemích," uvedl.
Debata o rozpočtu vyplnila už první dvě hodiny sněmovního jednání, ač má sloužit k předkládání změn programu schůze. Zahájila ji místopředsedkyně ANO a pravděpodobná ministryně financí Alena Schillerová, jež návrh rozpočtu označila za fiktivní dokument a jeho sestavování přirovnala k systému letadlové hry. "To letadlo už skutečně narazilo do zdi," řekla.
Fiala oponoval tvrzením, že rozpočet je prorůstový, investiční a odpovědný. Výroky a komentáře zástupců nastupující koalice mají podle něj jediný účel, a to odklonit pozornost od toho, že kvůli byznysovým zájmům předsedy ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše není připravená převzít vládní odpovědnost.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib nabízel Babišovi QR kód, jehož prostřednictvím by mohl finančnímu úřadu vrátit miliardy korun z podle Hřiba neoprávněných dotací a veřejných zakázek. Peníze by podle pirátských poslanců mohly jít na dostupné bydlení.
Poslanci žádné změny programu schůze nenavrhli. Podle dohody širšího vedení dolní komory doplnili program zejména o vládní předlohu o ročním odkladu povinného využívání systému e-Legislativa pro tvorbu a projednávání novel zákonů a zákonných opatření Senátu. Celý program nynější schůze by Sněmovna mohla projednat podle informací z nastupující koalice dnes. Už dopoledne proto poslanci schválili možnost jednání do pozdního večera, případně přes noc.
V běžné debatě k návrhu rozpočtu chtělo kolem 13:00 vystoupit 17 poslanců. Sněmovna se má na schůzi věnovat i některým vnitřním záležitostem. Patří k nim volba předsedů stálých komisí a vedoucích delegací do meziparlamentních organizací.