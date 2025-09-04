Žena přiznala prodej ketaminu herci Perrymu, hrozí jí 65 let vězení
4. 9. 2025 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
K tomu, že slavnému herci Matthewovi Perrymu prodala ketamin, který vedl k jeho smrti, se dnes u soudu v Los Angeles přiznala žena přezdívaná "ketaminová královna".
Informuje o tom agentura AP, podle níž se tak Jasveen Sanghaová stala pátou a poslední obžalovanou v případu Perryho smrti v důsledku předávkování, která přiznala vinu.
Sanghaová se přiznala v celkem pěti bodech obžaloby, díky čemuž se neuskuteční soudní proces. Rozsudek bude vynesen v prosinci. Hrozí jí trest až ve výši 65 let za mřížemi, i když prokurátoři už dali najevo, že budou s ohledem na přiznání viny požadovat trest nižší.
Vyšetřovatelé dvaačtyřicetiletou ženu s americkým a britským občanstvím charakterizují jako velmi aktivní dealerku, kterou její zákazníci znali jako ketaminovou královnu, což je také označení, které sami často používají v tiskových zprávách a soudních dokumentech. Sanghaová je už zhruba rok ve vazbě, zatímco čtveřice dalších obžalovaných byla propuštěna na kauci.
Perry, který se celosvětově proslavil rolí Chandlera v seriálu Přátelé, dostával ketamin v rámci léčby deprese. Tuto látku si však sháněl i nad její rámec. Podle vyšetřovatelů právě nadměrné požití ketaminu způsobilo hercovo úmrtí v říjnu roku 2023. Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.