4. 9. 2025 – 10:15 | Zprávy | Anna Pecena

Chcete novou kuchyň? Připravte si peněženku: Nátlakoví prodejci útočí právě na důchodce
podvod na seniora | zdroj: AI DALL-e
Zdánlivě lákavé nabídky na novou kuchyň, okna nebo dveře se mění v noční můru. Senioři jsou první na ráně – a pokud nebudou obezřetní, mohou přijít o celoživotní úspory. Přinášíme varování i tipy, jak se bránit a kde opravdu ušetřit.

Sliby hory doly – realita? Dluhy!

Možná už vám zazvonil telefon a příjemný hlas nabízel „akční“ slevu na novou kuchyň, okna či dveře. Zní to jako příležitost, která se neodmítá – vždyť kdo by nechtěl mít domácnost moderní a útulnou? Jenže právě zde se skrývá past.

Prodejci často naslibují montáž zdarma, garanci nejnižší ceny a dodání do pár týdnů. Skutečnost je ale jiná. Smlouvy jsou napsané složitě, drobným písmem a plné háčků. Výsledkem pak bývají desítky tisíc korun navíc za skryté poplatky, nekvalitní materiály a služby, které nikdo neobjednal. Nejhorší scénář? Firma zmizí i s vaší zálohou a vám nezbude nic.

Jak na vás tlačí – a proč právě na seniory

Prodejci dobře vědí, že starší lidé jsou zvyklí jednat slušně a neradi odmítají. Proto používají nátlakové taktiky:

  • „Musíte se rozhodnout hned, zítra už sleva neplatí!“

  • „Tohle je speciální nabídka jen pro vás.“

  • „Bez podpisu smlouvy dnes večer přijdete o jedinečnou možnost.“

Nátlak funguje, protože vytváří pocit, že jde o poslední šanci. Ale pozor – seriózní firmy nikdy netlačí zákazníky k okamžitému podpisu. Čas na rozmyšlenou je základní právo.

Skryté finty v cenách

Dalším trikem jsou tzv. „výhodné balíčky“. V reklamě vidíte cenu, která vypadá lákavě, ale při finálním vyúčtování se objevují položky navíc: doprava, speciální úpravy, montážní práce. Tyto „drobnosti“ pak navýší cenu i o třetinu. A protože smlouva bývá psaná chytře, zákazník nemá šanci se bránit.

Když už naletíte – co dělat?

Pokud jste podepsali smlouvu pod tlakem, neznamená to, že je vše ztracené. Máte zákonné právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy, pokud byla uzavřena mimo provozovnu (například po telefonu nebo u vás doma). Důležité je reagovat rychle a písemně. A nebojte se obrátit na spotřebitelské organizace, které vám pomohou smlouvu posoudit.

Kde skutečně ušetřit – a bez rizika

Pokud opravdu uvažujete o nové kuchyni nebo oknech, nemusíte sahat po první nabídce. Existují způsoby, jak investovat chytře:

  1. Srovnávejte nabídky – oslovte více firem, ideálně lokálních, kde máte reference.

  2. Nepodepisujte nic pod tlakem – doma si smlouvu v klidu přečtěte, nebo ji ukažte někomu z rodiny.

  3. Ptejte se na reference – solidní firma vám ráda ukáže hotové realizace.

  4. Hledejte dotace a programy – například státní příspěvky na zateplení či výměnu oken mohou ušetřit desítky tisíc.

Takto získáte modernizaci domova, aniž byste riskovali pasti.

Na závěr – nenechte se okrást

Pamatujte: když někdo tlačí na rychlé rozhodnutí, je to první varovný signál. Nepřistupujte na nabídky po telefonu nebo na nátlakových schůzkách. Úspory, které jste si šetřili celý život, patří vám – ne podvodníkům.

