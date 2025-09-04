Chcete novou kuchyň? Připravte si peněženku: Nátlakoví prodejci útočí právě na důchodce
4. 9. 2025 – 10:15 | Zprávy | Anna Pecena
Zdánlivě lákavé nabídky na novou kuchyň, okna nebo dveře se mění v noční můru. Senioři jsou první na ráně – a pokud nebudou obezřetní, mohou přijít o celoživotní úspory. Přinášíme varování i tipy, jak se bránit a kde opravdu ušetřit.
Sliby hory doly – realita? Dluhy!
Možná už vám zazvonil telefon a příjemný hlas nabízel „akční“ slevu na novou kuchyň, okna či dveře. Zní to jako příležitost, která se neodmítá – vždyť kdo by nechtěl mít domácnost moderní a útulnou? Jenže právě zde se skrývá past.
Prodejci často naslibují montáž zdarma, garanci nejnižší ceny a dodání do pár týdnů. Skutečnost je ale jiná. Smlouvy jsou napsané složitě, drobným písmem a plné háčků. Výsledkem pak bývají desítky tisíc korun navíc za skryté poplatky, nekvalitní materiály a služby, které nikdo neobjednal. Nejhorší scénář? Firma zmizí i s vaší zálohou a vám nezbude nic.
Jak na vás tlačí – a proč právě na seniory
Prodejci dobře vědí, že starší lidé jsou zvyklí jednat slušně a neradi odmítají. Proto používají nátlakové taktiky:
-
„Musíte se rozhodnout hned, zítra už sleva neplatí!“
-
„Tohle je speciální nabídka jen pro vás.“
-
„Bez podpisu smlouvy dnes večer přijdete o jedinečnou možnost.“
Nátlak funguje, protože vytváří pocit, že jde o poslední šanci. Ale pozor – seriózní firmy nikdy netlačí zákazníky k okamžitému podpisu. Čas na rozmyšlenou je základní právo.
Skryté finty v cenách
Dalším trikem jsou tzv. „výhodné balíčky“. V reklamě vidíte cenu, která vypadá lákavě, ale při finálním vyúčtování se objevují položky navíc: doprava, speciální úpravy, montážní práce. Tyto „drobnosti“ pak navýší cenu i o třetinu. A protože smlouva bývá psaná chytře, zákazník nemá šanci se bránit.
Když už naletíte – co dělat?
Pokud jste podepsali smlouvu pod tlakem, neznamená to, že je vše ztracené. Máte zákonné právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy, pokud byla uzavřena mimo provozovnu (například po telefonu nebo u vás doma). Důležité je reagovat rychle a písemně. A nebojte se obrátit na spotřebitelské organizace, které vám pomohou smlouvu posoudit.
Kde skutečně ušetřit – a bez rizika
Pokud opravdu uvažujete o nové kuchyni nebo oknech, nemusíte sahat po první nabídce. Existují způsoby, jak investovat chytře:
-
Srovnávejte nabídky – oslovte více firem, ideálně lokálních, kde máte reference.
-
Nepodepisujte nic pod tlakem – doma si smlouvu v klidu přečtěte, nebo ji ukažte někomu z rodiny.
-
Ptejte se na reference – solidní firma vám ráda ukáže hotové realizace.
-
Hledejte dotace a programy – například státní příspěvky na zateplení či výměnu oken mohou ušetřit desítky tisíc.
Takto získáte modernizaci domova, aniž byste riskovali pasti.
Na závěr – nenechte se okrást
Pamatujte: když někdo tlačí na rychlé rozhodnutí, je to první varovný signál. Nepřistupujte na nabídky po telefonu nebo na nátlakových schůzkách. Úspory, které jste si šetřili celý život, patří vám – ne podvodníkům.