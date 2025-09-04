Záhada nacistické pevnosti: Archeologové našli mrtvá těla bez končetin! Komu patřily?
4. 9. 2025 – 10:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod podlahami Göringovy vily ve Vlčím doupěti narazili archeologové na lidské ostatky bez rukou a nohou. Nález vyvolal šok i řadu otázek – od možných vražd z meziválečného období až po temné okultní rituály spojené s nacistickou elitou.
Když skupina amatérských archeologů Latebra nedávno vstoupila do ruin v polských lesích, čekali, že najdou možná nějaké knoflíky z uniforem, kusy nářadí či zapomenuté součástky. To, co skutečně objevili pod podlahou jedné z vil, však šokovalo nejen je, ale i celou veřejnost. Pod ztrouchnivělými prkny vily Hermanna Göringa, Hitlerova zástupce a velitele německého letectva, ležela lidská těla – bez rukou a nohou. Vlčí doupě, kdysi přísně střežené Hitlerovo velitelství, bylo dlouhá desetiletí symbolem nacistického zla. Až dosud se zdálo, že všechna tajemství tohoto komplexu už byla dávno odhalena. Jenže nové vykopávky ukázaly, že historie stále skrývá hrůzy, které nikdo nečekal.
Vila uprostřed pekla historie
Vlčí doupě vzniklo v letech 1940–41 jako Hitlerovo hlavní stanoviště na východní frontě. Na ploše více než 250 hektarů vyrostlo přes 200 budov, bunkrů a baráků, maskovaných v hlubokých mazurských lesích. Právě zde nacistické vedení plánovalo invazi proti Sovětskému svazu a zde se také 20. července 1944 odehrál neúspěšný atentát plukovníka Stauffenberga. Po válce byl areál zaminován a poničen samotnými Němci, aby nepadl do rukou Sovětů. Poté byl téměř 50 let uzavřen veřejnosti a pustl. Až po roce 1990 se otevřel turistům – a přinesl také možnost nového archeologického průzkumu.
Záhadná těla a belemnity
Podle prokuratury v Kętrzyně jde o pozůstatky nejméně čtyř osob: tří mužů středního věku a dítěte. Některé zprávy hovoří dokonce i o kojenci. Radiokarbonové datování má teprve upřesnit dobu úmrtí, zatím se odhaduje období mezi lety 1918 a 1939. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že mrtví byli pohřbeni ještě před výstavbou Vlčího doupěte. Nález doprovází i záhadné kameny – tzv. belemnity, útvary připomínající kamenné šípy. Ty se ve starověku kladly na pohanské hroby jako ochranné talismany. Někteří badatelé proto spekulují o rituální oběti, zvlášť když se ví, že část nacistické elity, včetně Himmlera, tíhla k okultismu. Jenže geologové namítají, že belemnity se v oblasti běžně vyskytují, takže mohou být náhodným jevem.
Uzavřené vyšetřování, otevřená tajemství
Prokuratura sice případ vyšetřovala, aby zjistila, zda nešlo o vraždu, ale kvůli pokročilému rozkladu kostí nebylo možné příčinu smrti určit. „Zachované ostatky pocházely z nejméně čtyř osob, ale žádné známky násilí nebylo možné prokázat,“ uvedl mluvčí prokuratury Daniel Brodowski. Vyšetřování tak bylo uzavřeno. Jenže samotná skutečnost, že lidská těla ležela celá desetiletí přímo pod vilou nacistického pohlavára, vyvolává otázky, na které dnes nikdo nezná odpověď.
Kdo byli lidé, jejichž těla skončila pod podlahou Göringovy vily? Byly to oběti násilného činu z meziválečných let, které měly zůstat navždy skryty? Mohlo jít o místní civilisty zavražděné a narychlo pohřbené na místě, které se později proměnilo v Hitlerovo velitelství? Nebo skutečně stojíme před důkazem okultních praktik, o nichž se dlouho spekuluje v souvislosti s některými nacistickými pohlaváry?