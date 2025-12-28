Dnes je neděle 28. prosince 2025., Svátek má Bohumila
28. 12. 2025 – 11:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zemřela francouzská herečka Brigitte Bardotová
zdroj: Profimedia
Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová.

Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici. S aktivní hereckou dráhou Bardotová skončila v 70. letech, v posledních desetiletích se věnovala ochraně práv zvířat.

profimedia-1061972771 zdroj: Profimedia

"Nadace Brigitte Bardotové oznamuje s obrovským smutkem úmrtí své zakladatelky a předsedkyně, paní Brigitte Bardotové," stojí v prohlášení, která citují francouzská média. Ta mluví o úmrtí jedné z posledních legend zlaté doby francouzské kinematografie.

profimedia-0022677570 Brigitte Bardot v roce 2007zdroj: Profimedia

Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes 20 let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků, k nejslavnějším patří ...a Bůh stvořil ženu, který režíroval její tehdejší manžel Roger Vadim, či Pohrdání Jeana-Luka Godarda. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči ně.

Nejnovější články