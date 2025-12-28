Přejedli jste se? Tohle vám pomůže během pár minut
28. 12. 2025 – 12:24 | Zpravodajství | Alex Vávra
Přejídání dokáže z příjemného posezení u stolu udělat boj s nafouknutým břichem, pálením žáhy a nevolností. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak trávení po velkém jídle zklidnit a dostat tělo rychle zpátky do pohody.
Je období přejídání. Svátky, rodinné oslavy, večírky i bohatě prostřené stoly svádějí k tomu naložit si víc, než žaludek zvládne. Člověk ochutná trochu od všeho, přidá dezert, možná ještě něco zobne k tomu – a najednou přijde pocit, že by si nejraději povolil knoflík u kalhot. Nafouknutí, tlak v břiše, pálení žáhy nebo nevolnost dokážou zkazit jinak příjemný večer.
Dobrá zpráva je, že občasné přejedení zdraví dlouhodobě neublíží. Trávicí systém ale dostane pořádně zabrat a ozve se velmi rychle. Žaludek, který je běžně zvyklý na menší objem, se musí roztáhnout, trávení se zpomalí a tělo začne vysílat signály, že tohle už je nad limit.
Co se v těle děje, když to přeženeme
Průměrný žaludek pojme přibližně jeden až dva hrnky jídla. Při přejedení se však snadno dostaneme na dvojnásobek i víc. Žaludek se roztahuje jako balón a většina lidí to cítí jako nepříjemný tlak nebo bolest. Pokud se přejídání opakuje často, žaludek si na větší objem zvyká, což není žádoucí.
Velkou roli hraje i to, co jsme jedli. Tučná a smažená jídla se tráví pomalu a v žaludku zůstávají déle. Podobně i potraviny bohaté na vlákninu mohou při velkém množství způsobit pocit těžkosti. Plný žaludek navíc tlačí na bránici, což může vést k mělčímu dýchání. Současně se zvyšuje riziko návratu žaludečních kyselin do jícnu, a tím pádem i pálení žáhy nebo kyselé chuti v ústech.
Jak si po velkém jídle rychle ulevit
Základem je zpomalit už během jídla. Mozek potřebuje čas, aby zaregistroval pocit sytosti. Když jíme příliš rychle, signál dorazí pozdě a my už jsme dávno za hranou. Pokud už k přejedení došlo, pomůže lehký pohyb. Klidná procházka nastartuje trávení a pomůže posunout obsah žaludku dál. Naopak intenzivní sport nebo běh nejsou dobrý nápad, protože krev se přesune do svalů a trávení se zpomalí.
Důležité je také nelehat si. Vleže se obsah žaludku snadněji vrací zpět do jícnu a pálení žáhy se může výrazně zhoršit. Stejně tak je vhodné vyhnout se syceným nápojům, které přidávají další plyn a zesilují pocit nafouknutí.
Velkým pomocníkem mohou být správně zvolené nápoje. Zázvorový čaj patří k nejúčinnějším. Zázvor uvolňuje svaly žaludku, tlumí křeče, zmírňuje nevolnost a podporuje rychlejší vyprazdňování žaludku. Kombinace zázvoru s citronem a trochou medu je nejen účinná, ale i příjemná na chuť.
Fenyklový čaj pomáhá především při nadýmání a bolestech břicha. Uvolňuje střevní svaly a podporuje vyprazdňování, takže se tělo přebytečného jídla zbaví rychleji. Citronová voda může také urychlit trávení, ale je potřeba opatrnost. Kyselost citronu může při pálení žáhy nebo refluxu potíže zhoršit.
V některých případech lidé sahají po vodě s malým množstvím jedlé sody, která dokáže neutralizovat žaludeční kyselinu. Stačí opravdu malé množství, zhruba čtvrtina čajové lžičky. Tento postup ale není vhodný k častému používání, protože může zatížit organismus nadbytkem sodíku a ve větším množství způsobit průjem nebo zvracení.
Nejdůležitější je dát tělu čas. Když mu pomůžete klidem, lehkým pohybem a vhodnými nápoji, trávení se postupně srovná a nepříjemné pocity odezní. A příště možná budete vědět, kdy je lepší si dezert jen vyfotit místo toho, abyste si přidali další porci.