Zemřela Dana Drábová, dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
6. 10. 2025 – 20:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Po vážné nemoci dnes zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let.
Byla nejdéle sloužícím státním úředníkem v nejvyšší pozici v České republice. Úřad, který dohlíží nad využíváním jaderné energie v zemi, řídila víc než čtvrtstoletí. Byla aktivní i v komunální politice a veřejném životě, angažovala se v podpoře Ukrajiny. Politici, odborníci na jadernou energii i ekologové ocenili nejen její znalosti a dlouholetou službu státu, ale i nadhled, bezprostřednost a schopnost férově diskutovat i s oponenty.
Drábovou do čela SÚJB jmenovala poprvé v říjnu 1999 tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana, naposledy ji mandát před dvěma lety prodloužil současný kabinet Petra Fialy (ODS). Úřad mimo jiné povoluje činnost jaderných elektráren a dalších zařízení - kromě jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně kontroluje bezpečné zacházení s radiací i u zhruba 8000 dalších držitelů povolení.
Dana Drábová vykonala pro bezpečnost Česka opravdu výjimečnou práci, reagoval na její úmrtí prezident Petr Pavel. Vážil si její odbornosti, obdivoval její bezprostřednost a charisma. Od jeho dvou předchůdců v úřadu prezidenta obdržela Drábová v minulosti vyznamenání. Prezident Václav Klaus jí v roce 2011 předal stříbrnou plaketu prezidenta republiky, jeho nástupce Miloš Zeman o tři roky později medaili Za zásluhy.
Premiér Petr Fiala (ODS) označil Drábovou za mimořádnou ženu, která se věnovala službě státu a jeho bezpečnosti. Předseda hnutí ANO a kandidát na příštího premiéra Andrej Babiš si Drábové vážil jako velké odbornice. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) označil Drábovou za mimořádnou osobnost české vědy a veřejného života. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) považuje Drábovou za výjimečnou ženu, která celý život neúnavně pracovala pro Českou republiku, její energetickou bezpečnost i diplomacii.
Lítost a velký respekt vyjádřili i lidé z oboru. Drábová se výraznou měrou zasloužila o popularizaci jaderné energetiky v České republiky, uvedl šéf energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš. Její úmrtí podle něj znamená odchod jedné z hlavních tváří české energetiky.
"Dana Drábová byla neúnavnou a oblíbenou propagátorkou vědy a tématu využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Dokázala jednoduchým a všeobecně srozumitelným způsobem vysvětlit nejsložitější fyzikální děje a tuto svoji dovednost využívala v bezpočtu přednášek, seminářů, videí i setkání s veřejností," uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost v životopisu své zesnulé předsedkyně.
Na Drábovou vzpomíná i město Pyšely na Benešovsku, v jehož zastupitelstvu seděla od roku 1998 a od roku 2010 byla místostarostkou města. "V našich srdcích zůstane navždy," uvedly Pyšely na svém webu.
I ekologové, kteří se s Drábovou mnohdy neshodli, s ní rádi diskutovali a vážili si jí jako odbornice na energetiku. Oceňovali také její lidský přístup, otevřenost a schopnost vést věcnou debatu i s oponenty. Například podle Jana Rovenského, který byl dříve vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR, byla Drábová férovým a lidským oponentem. "Byla to asi moje nejoblíbenější protivnice, se kterou jsem se za těch 20 let v energetice potkal. Jako člověk mi přišla úplně skvělá - velkorysá, noblesní a intelektuálně otevřená," řekl Rovenský ČTK.
Drábová podporovala rozvoj české jaderné energetiky, tedy hlavně rozšíření jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. "Každá třetí žárovka v tomto státě svítí díky těm šesti jaderným blokům, které jsou spolehlivé, nikoho neohrožují, jsou i rozumně šetrné k životnímu prostředí. Tak pro mě by byla hloupost se toho vzdát z nějakých netechnických, neracionálních důvodů," řekla v jednom z rozhovorů.
Drábová měla i kritiky. Například spoluzakladatel Hnutí Duha a bývalý předseda Zelených Jan Beránek v roce 2021 publikoval v Deníku Referendum sérii článků, v nichž mimo jiné kritizoval délku funkčního období Drábové v čele SÚJB a její údajnou neschopnost kriticky pohlížet na jadernou energetiku.
V roce 2016 byla v krajských volbách zvolena na kandidátce STAN zastupitelkou Středočeského kraje, získala nejvíc preferenčních hlasů. Poté ale začala debata o slučitelnosti zastupitelské funkce s funkcí předsedkyně SÚJB. Ministerstvo vnitra tvrdilo, že funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou neslučitelné. Drábová však mandát složit nechtěla a funkce ji odmítlo zbavit i krajské zastupitelstvo. Spor vznikl kvůli odlišnému znění volebního a služebního zákona. Nakonec v květnu 2017 Drábová oznámila, že na funkci středočeské zastupitelky rezignuje.
Drábová se narodila 3. června 1961 v Praze. Vystudovala obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) na ČVUT v Praze. V roce 2000 získala na této fakultě doktorát v oboru jaderná fyzika. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let.