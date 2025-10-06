Výnosy státních dluhopisů po volbách klesají, dle analytiků ubylo obav investorů
6. 10. 2025 – 19:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výnosy českých státních dluhopisů po volbách klesají, což znamená nižší náklady na státní dluh.
Pokles výnosů podle analytiků ukazuje, že se zmírnily obavy investorů z výrazného zrychlení zadlužování Česka po změně vlády. Před volbami výnosy dluhopisů rostly na nejvyšší hladinu za dva roky.
"Část trhu, zejména zahraniční investoři, se bála, že vládní střídání stráží může vést k výraznějšímu rozvolnění rozpočtové odpovědnosti státu a nárůstu veřejného zadlužení. I proto se český desetiletý dluhopis obchodoval před volbami na jedné z nejslabších úrovní za poslední dva roky," uvedl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Výnos desetiletého dluhopisu před volbami vzrostl na 4,5 procenta, na té úrovni byl poprvé od podzimu 2023.
Dnes se vývoj na trhu obrátil a výnosy dluhopisů klesají. "Desetiletý bond aktuálně nese 4,4 procenta, to znamená, že si vláda půjčuje o něco levněji. Investoři pozitivně hodnotí jasnou většinu ANO a skutečnost, že pravděpodobný koaliční partner Motoristé patří mezi zastánce zodpovědné rozpočtové politiky," řekl ČTK portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Podobně hodnotí vývoj ocenění dluhopisů i Bureš. "Jako hlavní koaliční partner se pro hnutí ANO rýsují Motoristé, kteří jsou minimálně podle rozpočtových cílů o poznání 'konzervativnější' a chtějí v roce 2029 vyrovnaný rozpočet," uvedl. Investoři podle něj kladně hodnotí i to, že se nová vláda nebude muset opírat o uskupení Stačilo!, jehož volební program představoval největší zvýšení státních výdajů. "Český dluhopisový trh může přijmout jako jistou úlevu, že složení vlády nebude ovlivňovat radikální levice a nejextrémnější výdajové plány 'spadnou pod stůl'," uzavřel Bureš.
Víkendové sněmovní volby vyhrálo dosud opoziční ANO, získalo 80 poslaneckých křesel. O vytvoření vlády chce jednat s Motoristy, kteří mají 13 poslanců, a s SPD, která jich má 15.