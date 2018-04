Zemřel oscarový režisér Miloš Forman, svět mu vzdává hold

14:55

Chovatelé drůbeže musí kvůli výskytu pseudomoru, takzvané Newcastleské nemoci, nahlásit početní stavy svých chovů. Týká se to chovatelů z 30 katastrálních území z okolí Šanova na Zlínsku, kde se nemoc objevila. Šest území spadá do ochranného pásma, zbytek do pásma dozoru. V obou pásmech musí chovatelé nahlásit stavy svých chovů obcím do pátku.