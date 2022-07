Zemřel japonský manga umělec, tvůrce karetní hry Yu-Gi-Oh!

Japonský umělec Kazuki Takahaši, který vytvořil sérii manga komiksů Yu-Gi-Oh!, z níž vznikla celosvětová franšíza zahrnující i úspěšnou karetní hru, byl nalezen mrtvý v moři.

Tělo šedesátiletého Takahašiho, jehož původní křestní jméno bylo Kazuo, bylo objeveno ve středu ráno s vybavením na šnorchlování v moři nedaleko Naga na ostrově Okinawa. Dnes byla potvrzena jeho totožnost a úřady nyní zjišťují příčinu smrti.

Yu-Gi-Oh! (Ju-Gi-Ó), což znamená Král her, vznikl jako komiksový seriál v letech 1996 až 2004. Jeho hrdinou je chlapec, který řeší konflikty s pomocí různých her.

Z této původní série vznikly další řady japonských manga komiksů, stejně jako počítačové hry či stejnojmenné karty, které si získaly oblibu po celém světě.

Kazuki Takahaši | zdroj: Profimedia

V roce 2011 se „Yu-Gi-Oh!“ zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejprodávanější karetní hra na světě poté, co se jí prodalo přes 25,17 miliardy kusů, připomíná server The Japan Times.