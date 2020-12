Zemřel bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing

Ve věku 94 let zemřel bývalý francouzský prezident z let 1974 až 1981 Valéry Giscard d'Estaing. Podle AFP byl v posledních okamžicích "obklopen svou rodinou".

Giscard d'Estaing zemřel ve svém domě nedaleko Tours v západní Francii. V září byl převezen na jednotku intenzivní péče pařížské nemocnice poté, co si stěžoval na dýchací potíže. Znovu hospitalizován musel být v polovině listopadu v Tours. Podle nadace, kterou založil a předsedal jí, zemřel na komplikace spojené s nemocí covid-19. Podle jeho přání bude pohřeb v soukromí.

Giscard d'Estaing patřil k architektům evropské integrace, kterou podporoval v době, kdy byl v čele Francie, i později, když v letech 2002 až 2003 předsedal Konventu EU. Když se funkce ujímal, prohlásil: "Musíme přemýšlet o tom, jak bude Evropa 21. století vypadat: Evropa nekomplikovaná, přístupná a schopná plnit lidem jejich sny; Evropa jako zóna míru, tolerance, prosperity a bezpečnosti ve světě. Budeme na tomto cíli pracovat celým srdcem." Z čela Konventu formoval návrh evropské ústavy, mnohé její principy převzala Lisabonská smlouva.

Podílel se i na modernizaci francouzské společnosti, připomněla agentura Reuters s tím, že během jeho mandátu byl například v zemi povolen rozvod po vzájemné dohodě či se zlegalizovaly interrupce.

Francouzským prezidentem byl jedno volební období (1974-1981). V úřadu musel čelit dvěma ropným krizím, které oslabily francouzské hospodářství. Francie mimo jiné proto zahájila program výstavby jaderných elektráren, v nichž dnes vyrábí přes 40 procent energie.

V rámci Evropy se mu podařilo zavést pravidelné schůzky hlav evropských států a zasadil se o posílení pravomocí Evropského parlamentu. Ve spolupráci s německým kancléřem Helmutem Schmidtem položily základy vzniku jednotné evropské měny. Sehrál také jednu z rozhodujících úloh při rozšíření Unie o Řecko a při přípravách jejího rozšíření o Španělsko a Portugalsko.

V dalších volbách kandidoval neúspěšně proti Françoisovi Mitterrandovi. V dubnu 1981 přežil pokus o atentát na letišti v Ajacciu na Korsice.

V dalších letech se již do žádné vrcholné funkce sice nedostal, přesto plnil významnou roli v Národním shromáždění, byl také členem Evropského parlamentu. V červenci 1996 se vyslovil pro to, aby se Francie postavila proti plánovanému rozšíření NATO směrem na východ; místo toho by měla Aliance zaručit hranice Polska a dalších států s Ruskem, neboť případné rozšíření by podle něj vedlo k izolaci a odporu Ruska ve vztahu k Evropě.

Valéry Giscard d'Estaing na snímku z července 2020 | zdroj: Profimedia.cz