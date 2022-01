Zemřel americký rocker Meat Loaf

Ve věku 74 let zemřel americký rockový zpěvák Meat Loaf, jehož album Bat Out of Hell patří k nejprodávanějším v historii.

„Se zlomeným srdcem oznamujeme, že nedostižný Meat Loaf dnes v noci zemřel obklopený svou ženou Deborah, dcerami Pearl a Amandou a blízkými přáteli,“ stojí v prohlášení na facebooku. „Víme, jak moc pro tolik z vás znamenal, a opravdu si vážíme veškeré lásky a podpory, když procházíme tímto obdobím smutku ze ztráty tak inspirativního umělce a krásného muže,“ uvedla zpěvákova rodina a požádala o respektování soukromí. Příčinu smrti neuvedla, zpěvák se ale delší dobu potýkal se zdravotními problémy.

Robustní rodák z Dallasu, vlastním jménem Marvin (od roku 1984 Michael) Lee Aday (1947-2022), za svou dlouhou kariéru prodal přes 100 milionů alb po celém světě.

Meat Loaf | zdroj: Profimedia

Debutové album Bat out of Hell, které vzešlo ze spolupráce s písničkářem Jimem Steinmanem a producentem Toddem Rundgrenem, vyšlo v roce 1977 a učinilo Meat Loafa jedním z nejznámějších rockových interpretů. Po prvotních smíšených recenzích se album zařadilo mezi deset nejprodávanějších v historii vedle desek Michaela Jacksona, Whitney Houstonové či kapely Eagles. Album se drželo v hitparádách přes devět let a i po čtyřech dekádách se jej prodává ročně na 200 tisíc kusů.

Se Steinmanem nahrál Meat Loaf i obě pokračování Bat Out Of Hell II: Back Into Hell z roku 1993 a Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose z roku 2006. Mezi jeho největší hity patřila téměř desetiminutová skladba Paradise by the Dashboard Light či píseň I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) z druhého „netopýřího“ alba, za niž získal prestižní Grammy.

Meat Loaf přitom netvořil hity pravidelně, zejména po letitých neshodách se Steinmanem. Svými bombastickými koncerty a skrze sociální sítě a mnohá televizní a rozhlasová vystoupení si však udržoval dobré vztahy s fanoušky.

S uměleckou kariérou ve Spojených státech měl trochu problém, klíčem k jeho úspěchu byl ale ikonický status v Evropě, a především ve Velké Británii, kde je v žebříčku umělců, kteří se nejdéle drželi v britské hitparádě, na 23. místě. Věnoval se také herectví a zahrál si v pěti desítkách filmů a televizních pořadů, mimo jiné ve filmech Klub rváčů, Rocky Horror Picture Show, Spice World či Wayneův svět.

Svou přezdívku, která v překladu znamená sekaná, získal už na škole. Mohlo to být kvůli jeho impozantní stavbě těla i kvůli oblíbenému receptu jeho matky, která ho po rozvodu s jeho otcem alkoholikem vychovávala sama a zemřela, když byl zpěvák ještě teenager.

Meat Loaf s britským princem Edwardem na snímku z června 1987 | zdroj: Profimedia