Rolling Stones zveřejnili video na památku Charlieho Wattse

Spoluhráči z kapely Keith Richards, Mick Jagger a Ronnie Wood již dříve na sociálních sítích zveřejnili své vlastní příspěvky, v nichž Wattsovi vzdávali hold. Nynější video je však první, které vydala slavná rocková formace jako celek, připomněl deník The Guardian.

Dvouminutový klip představuje koláž záběrů Wattse z doby jeho téměř šedesátiletého působení v Rolling Stones, od prvních dnů až po nedávná turné. Na mnoha se usmívá po boku Richardse, Jaggera a Wooda.

Na jednom ze záběrů hudebník uvádí, že když jej v roce 1963 spoluhráči přizvali do kapely, myslel si, že Rolling Stones vydrží tak rok a poté se rozpadnou.

V téměř celé kompilaci vystupuje Watts, známý svou uměřeností, v oblecích šitých na míru, které bývaly dalším z jeho poznávacích rysů. Video končí snímkem bicí soupravy se zavěšenou cedulkou „zavřeno“.

Richards (77) použil tuto fotografii ve svém příspěvku reagujícím na Wattsův skon, Jagger (78) na twitter nahrál snímek svého přítele smějícího se od ucha k uchu. Wood (74) sdílel fotku sebe a Wattse s komentářem: „Mám tě rád, můj blíženče - budeš mi hrozně chybět - jsi nejlepší“.

I love you my fellow Gemini ~ I will dearly miss you ~ you are the best❤️☀️ pic.twitter.com/aMYTGWikxB