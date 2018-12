Zemřel americký prezident George Bush starší

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: roj

Ve věku 94 let zemřel 41. americký prezident George Bus starší, Spojené státy vedl v letech 1989 a 1993.

Podle mluvčího rodiny Jima McGratha zemřel 41. prezident USA v pátek krátce po 22:00 místního času. Před přibližně osmi měsíci zemřela jeho žena, bývalá první dáma USA Barbara Bushová.

Bush byl v dějinách Spojených států teprve druhým prezidentem, po němž se do úřadu dostal také jeho syn. V prvním případě to byli otec John Adams a syn John Quincy Adams.

George Bushe staršího v posledních letech trápily zdravotní problémy, letos v lednu byl hospitalizován kvůli dýchacím obtížím, o tři měsíce později znovu kvůli opakovanému zápalu plic. Po pohřbu manželky Barbary, která zemřela letos v dubnu, se Bush ocitl v nemocnici znovu, tentokrát kvůli infekci. Jeho skon oznámil mluvčí rodiny Jim McGrath, příčinu smrti nesdělil. Uvedl, že informace o pohřbu budou zveřejněny v patřičnou dobu. Očekává se, že exprezidentovo tělo bude vystaveno ve Washingtonu a následně pohřbeno v prezidentské knihovně v Texasu, kde je uložena rovněž Barbara Bushová.

V USA se naposledy konal státní pohřeb bývalého prezidenta v prosinci 2006, kdy se země loučila s Geraldem Fordem.

George Bush starší bojoval ve druhé světové válce jako pilot, za studií se věnoval sportu, vydělal majetek těžbou ropy, působil v Kongresu, jako šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA), diplomat, viceprezident a prezident. Po prohraných volbách s Billem Clintonem v roce 1992 se věnoval humanitárním projektům a podle CNN spolu s manželkou od té doby dokázali shromáždit na charitativní projekty až miliardu dolarů.

Manželé Bushovi spolu žili 73 let a měli šest dětí, z nichž pět je naživu. "Jeb, Neil, Marvin, Doro a já se zármutkem oznamujeme, že po 94 pozoruhodných letech náš drahý táta zemřel," uvedl George Bush mladší.

Clinton na Bushovi ocenil "vrozenou a skutečnou slušnost" a také oddanost manželce Barbaře a celé rodině. Současný první pár USA Melania a Donald Trumpovi v prohlášení vyzdvihli Bushův "zdravý rozum, spolehlivý úsudek a klidné vůdcovství". Bývalý prezident Barack Obama s manželkou Michelle uvedli, že Amerika přišla o "vlastence a skromného služebníka". "I když naše srdce dnes ztěžkla, jsou i plná vděku," stojí v prohlášení Obamových.

Učinil svět bezpečnějším

Německo i Británie Bushe označují za velkého státníka. Mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert sdělil, že Německo oplakává přítele Němců. "Nezapomeneme na jeho přínos ke sjednocení Německa," sdělil. Francouzský prezident Emmanuel Macron Bushe označil "za velkého vůdce a spolehlivou oporu spojenectví s Evropou".

Britská premiérka Theresa Mayová vyzdvihla Bushe jako státníka, který svůj život podrobil veřejné službě a měl by za to být příkladem všem. "Tím, že vedl svět ke klidnému ukončení studené války, učinil svět bezpečnějším místem pro budoucí generace," dodala.

"Měli jsme obrovské štěstí, že v přelomovém období konce 80. a začátku 90. let byl v Bílém domě jako americký prezident George Bush. Byl to on, kdo odmítl přistoupit na některé požadavky Michaila Gorbačova, které by svázaly možnost zemí střední a východní Evropy se svobodně rozhodnout o svém bezpečnostním uspořádání," řekl k Bushovi bývalý český velvyslanec v USA Alexandr Vondra.

Gorbačov, který s Bushem na konci studené války úzce spolupracoval, vyzdvihl Bushovy politické schopnosti i osobní vlastnosti. "Byla to doba velké změny, která ode všech vyžadovala velkou odpovědnost. Výsledkem bylo ukončení studené války a jaderného soupeření," sdělil Gorbačov.

"Je obdivuhodné žít do 94 let. I když nic nemůže nahradit ztrátu otce, můžeme se utěšit tím, že to byl smysluplný život zasvěcený veřejné službě," napsal ve své kondolenci tibetský důchovní vůdce dalajlama.