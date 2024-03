Zemědělci budou o případných protestech 21. března ještě rozhodovat

O případných protestech plánovaných na 21. března ještě rozhodnou představenstva Agrární komory (AK) a Zemědělského svazu (ZS). Po večerním jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) to novinářům řekli jejich představitelé. O den dříve se má konat celoevropský protest a české zemědělské organizace byly vyzvány k účasti. Výborný uvedl, že vítá návrat k jednání a chtěl by, aby obě strany dokázaly zklidnit emoce.

"Dohodli jsme se, že budeme oslovovat naše členské základny, konkrétně představenstva. Seznámíme je s konkrétnějšími výsledky dnešního jednání a necháme je rozhodnout," uvedl prezident AK Jan Doležal. Možností podle něj jsou buď protesty, nebo další jednání.

Předseda ZS Martin Pýcha zdůraznil, že zatím jsou stále platná usnesení představenstev, která hovoří o protestu 21. března. "Nicméně dostali jsme žádost od kolegů ze zahraničí, abychom podpořili společnou akci 20. března. My to společně s výsledky dnešního jednání dáme kolegům na vědomí a rozhodneme se, jak budeme postupovat dál," sdělil Pýcha.

Zemědělci požadují podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem. Dalšími požadavky jsou nedanění evropských provozních dotací a omezení bezcelního dovozu zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.

Při večerním jednání si obě strany potvrdily, že vláda podporuje dva body z pěti požadavků zemědělců. Výborný již dříve zemědělcům nabídl, že vláda přidá peníze na životní pohodu zvířat a dvěma miliardami na slevy na sociálním pojištění podpoří zaměstnanost na venkově. "Je také nutné vyzvat Evropskou komisi, aby přistoupila v rámci svého vlastního rozpočtu k nějakému krizovému balíčku pomoci," řekl novinářům Výborný. Pohybovat by se mohl okolo pěti miliard eur. Ministr ale zdůraznil, že tato pomoc nemůže být z národních rozpočtů, protože tím by se rozdíly mezi zemědělci jenom prohloubily.

"Shodli jsme se na tom, že jednoznačně kriticky vnímáme situaci, kdy v Evropě dnes máme ne úplně malé množství obilovin a dalších komodit z Ruska," řekl ministr. "Nemá tady být ani jedno ruské zrno," podotkl. Dodal, že to bude prosazovat na jednání ministrů zemědělství i na Evropské radě.

"Jsme ve shodě i pokud jde o bezcelní dohodu s Ukrajinou," řekl. Je podle něj cílem dostat ukrajinskou zemědělskou produkci do zemí třetího světa, kde je skutečně potřeba. "To je základní úkol pro Evropskou komisi. Aby fungovaly koridory solidarity, případně aby se podařilo plnohodnotně obnovit černohorskou trasu. A hlavně aby ukrajinské komodity končily tam, kam se dnes vlamuje ruská produkce, která tam opravdu nemá co dělat," dodal ministr.

Zemědělci naposledy protestovali v sobotu v polské části Trojmezí u Bogatyně společně s kolegy s Polska a Německa. Minulý týden ve čtvrtek pak podle odhadu AK přijelo do Prahy 3000 až 4000 zemědělců a 1000 kusů zemědělské techniky. Policie v souvislosti s protesty zajistila dva lidi. Jeden z nich vysypal před úřad vlády hromadu hnoje, druhý se snažil přelézt zátarasy. Někteří zemědělci demonstrovali také 19. února před ministerstvem zemědělství v Praze, AK a ZS se ale od této akce distancovaly. Místo toho se podílely na evropském protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii.

Zemědělské protesty se již několik týdnů konají v řadě evropských zemí. Farmáři blokovali například centrum Paříže, ve Španělsku zablokovali jeden z hlavních silničních tahů do Francie, ve Varšavě se pak minulý týden demonstrující střetli s policií.