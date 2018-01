Zeman vyhrál 1. kolo. O Hrad se utká s Drahošem

12. 1. 19:22

V hudební škole v pražských Kunraticích odpoledne odvolil prezidentský kandidát Petr Hannig . Hudebník, producent a předseda strany Rozumní řekl, že pokud by postoupil do druhého kola, chtěl by se v něm střetnout se současným prezidentem Milošem Zemanem. Volil prý sám sebe.