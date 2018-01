Drama u urny: Na Zemana vystartovala polonahá aktivistka

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

K prezidentovi Miloši Zemanovi se ve volební místnosti v pražských Lužinách vrhla žena vysvlečená do půl těla. Proti ženě zakročila ochranka, Zeman z místnosti podporován ochránci odešel. Po několika minutách se prezident vrátil. Uvedl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která nedávno napadla také papeže.

Žena se před příchodem prezidenta ukrývala mezi čekajícími novináři. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman před volební komisí legitimovat, si sundala košili a s výkřiky se rozběhla k hlavě státu. Viditelně otřeseného Zemana odvedla z místnosti dvojice členů ochranky.

Mladá žena měla na hrudi bílý nápis "Zeman, Putin's slut" (Zeman, Putinova děvka), stejné heslo podle webu organizace také vykřikovala. Femen uvádí, že šlo o ukrajinskou aktivistku Anželinu Diašovou. Internetová stránka varuje, že volbou "věčně opilého Zemana" čeští voliči hlasují také pro jeho kremelského "pasáka" Vladimira Putina.

Podobným způsobem napadla skupina Femen v minulosti i italského expremiéra Silvia Berlusconiho v roce 2013, loni v květnu protestovaly také proti prezidentské kandidátce francouzské extrémní pravice Marine Le Penové. Zemana web označuje za "nejzářivějšího představitele kremelského bordelu" a řadí ho na stejnou úroveň s "politickými prostitutkami", jako je Berlusconi, Le Penová či americký prezident Donald Trump.

Také podle informací policie byla zadržená aktivistka Ukrajinka. Policisté ji přímo na místě zabalili do deky a do místnosti se vrátili pro její kabát a malou kabelku. Poté ji naložili do auta a z místa odvezli.

V omezeném prostoru ve volební místnosti byla pro novináře přesně vyhrazená místa, která byla plně obsazená, a na pohyb novinářů dohlížela ochranka. Aktivistka dorazila na místo s předstihem a v hloučku se držela v první řadě.

Podle šéfa Asociace osobních strážců ČR reagovali policisté adekvátně a při napadení prezidenta Zemana odvedli velmi dobrou práci.

Výběr informací o hnutí Femen: Hnutí Femen vzniklo v roce 2008, proslulo akcemi polonahých aktivistek nejen na Ukrajině a v Rusku, ale také na západě Evropy. Jedna ze zakladatelek Femenu Jana Ždanovová ovšem loni v lednu uvedla, že hnutí již vlastně neexistuje. "Tým, který jsme dřív měli, už neexistuje," řekla ukrajinskému serveru Apostrof s tím, že hnutí se už v roce 2015 fakticky rozpadlo a od té doby jsou akce jen vlastními iniciativami demonstrantek, i když se konají pod značkou Femen. Další zakladatelka Anna Hucolová však popřela, že by se hnutí rozpadlo.

Hnutí se na svém webu hlásí k boji za práva žen s cílem "úplného vítězství nad patriarchátem", ale nepovažuje se za feministické. Aktivistky protestovaly hlavně za svobodu slova, za nezávislost Ukrajiny a proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Od počátku používalo formu protestu, kdy se na veřejných místech náhle zjevovaly do pasu vysvlečené aktivistky s hesly namalovanými na prsou. Tyto akce podnikly například u hlavní moskevské katedrály, sídla Gazpromu v Moskvě či v jedné volební místnosti během ruských prezidentských voleb.

Hnutí Femen, jež své členky označuje za "sextremistky", původně působilo na Ukrajině, v zahraničí se začalo angažovat v roce 2011. V roce 2013 přeneslo své sídlo z Kyjeva do Francie, o dva roky později ale podle Ždanovové "vše začalo praskat ve švech a rozpadlo se". "V současnosti Femen už není organizace, ale styl protestu. Prostě si přivlastňují styl protestu, který jsme vytvářely během existence naší organizace," usoudila loni o svých nástupkyních, s nimiž se rozešla.

Dnešní protest, kdy členka Femen při útoku na českého prezidenta vykřikovala heslo "Zeman, Putinova děvka", které měla i napsané na těle, není prvním incidentem u voleb. Členky Femen například v únoru 2013 napadly v Miláně italského expremiéra Silvia Berlusconiho, tři ženy s obnaženým poprsím protestovaly proti jeho hříchům, jejichž vyvrcholením se stalo obvinění ze styku s nezletilou prostitutkou. Loni v květnu pětice aktivistek protestovala v severofrancouzském městě Hénin-Beaumont během druhého kola prezidentských voleb proti Marine Le Penové.

Aktivistky Femen několikrát protestovaly i ve Vatikánu, loni a v roce 2014 se například pokusily ukrást sošku Ježíška z Betléma v jesličkách na Svatopetrském náměstí. Už v lednu 2013 se čtyři do půl těla svlečené členky Femen během papežovy modlitby pronášené z balkonu protestovaly na náměstí svatého Petra proti odmítavému postoji katolické církve vůči sňatkům homosexuálů. Podle agentury AP se nezdálo, že by papeže Benedikta XVI. incident vyvedl z rovnováhy.

V listopadu 2014 pak hnutí protestovalo proti návštěvě papeže Františka ve Štrasburku, jedna aktivistka se objevila do půl těla nahá před oltářem tamní katedrály, na zádech měla anglický nápis Papež není politik a asi po minutě, kdy mávala evropskou vlajkou, zase zmizela v davu.

Babiš: Incident při Zemanově volbě uškodí Česku v zahraničí

Incident s polonahou aktivistkou označil premiér Andrej Babiš za nevhodný. Uškodí podle něj pověsti Česka v zahraničí. Podle něj nejsme v Rusku a volíme svobodně, názory mají lidé vyjádřit tím, že půjdou volit. Řekl to novinářům poté, co sám odvolil ve středočeských Průhonicích.

Už ve čtvrtek řekl, že bude volit současného prezidenta Miloše Zemana, kterého považuje za silnou osobnost. Uvedl, že je to ale jeho vlastní názor, nikoliv postoj hnutí ANO, které oficiálně podporu žádnému kandidátovi nevyjádřilo.

Hilšer, Hynek a Hannig aktivistku kritizují, Horáček incident nekomentuje

Také prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Jiří Hynek a Petr Hannig aktivistku Femen kritizují. Jiří Drahoš čin označil za nerozvážnost, Michal Horáček záležitost nechtěl komentovat. "Neznám úplně detaily, ale ve volební místnosti by se protestovat nebo demonstrovat nemělo, volební místnost patří lidem a mám za to, že je to snad i dokonce protizákonné, že by se žádná agitace ve volebních místnostech dělat neměla. Takže to rozhodně není správně," řekl Hilšer novinářům.

Sám na sebe přitom před třemi a půl lety poprvé upozornil akcí, která se podobala aktivitám hnutí Femen. V říjnu 2014 se při tiskové konferenci na Úřadu vlády svlékl do půl těla a demonstroval tak svou podporu Ukrajiny a protestoval proti ruské anexi Krymu. "Myslím si, že občané by měli vyjadřovat své názory vůči politikům, ale vždycky musí zvolit vhodné nástroje, vhodnou dobu a vhodný okamžik. A to samozřejmé závisí na inteligenci toho daného, jak to zvolí," řekl k tomu dnes.

"Podle mě je to trestný čin, ta žena by měla být souzena. Jednak mohla ohrozit pana prezidenta na zdraví, zadruhé je to maření voleb. Vůbec nechápu, proč to udělala," řekl ČTK Hannig. "Byla to velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život," sdělil Drahoš.