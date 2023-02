Zelenskyj pro BBC: Území se nevzdáme, ruská ofenziva už začala

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru se stanicí BBC vyloučil, že by se v rámci případné mírové dohody s Ruskem Kyjev vzdal jakéhokoli ukrajinského území. Varoval přitom, že postoupení území Moskvě by znamenalo, že by se Rusko mohlo „neustále vracet“. Očekávaná ruská ofenziva na Ukrajině podle něj už začala.

„Ruské útoky už přicházejí z několika směrů,“ uvedl. Ukrajinští obránci podle něj dokáží odolávat ruskému postupu, dokud sami nebudou schopni zahájit protiofenzivu. Zopakoval zároveň výzvy k větší vojenské pomoci Ukrajině ze strany Západu. „Moderní zbraně samozřejmě urychlují mír. Zbraně jsou jediný jazyk, kterému Rusko rozumí,“ řekl Zelenskyj. Západní státy postupně poskytují Kyjevu stále silnější zbraně, aby se země mohla ruské vojenské agresi bránit. Kyjev je však stále více frustrován tempem, jakým západní zbraně přicházejí, píše BBC. Očekává se, že potrvá týdny, než na bojiště dorazí bojové tanky, které minulý měsíc Ukrajině přislíbila řada západních zemí. Zelenskyj současně okomentoval čtvrteční slova běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že se Bělorusko zapojí do bojů na Ukrajině po boku Rusů, pokud bude samo napadeno. „Doufám, že se (Bělorusko) do (války) nezapojí. Pokud ano, budeme bojovat a přežijeme,“ uvedl ukrajinský prezident a dodal, že umožnit Rusku zaútočit na Ukrajinu znovu z běloruského území by byla „obrovská chyba“. Bělorusko, které je nejbližším spojencem Ruska, sice nevyslalo své vojáky do války proti Ukrajině, ale poskytlo Moskvě k útoku proti sousední zemi své území. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev. Po těžkých ztrátách se po několika týdnech ze severu Ukrajiny stáhla. Zelenskyj zároveň uvedl, že Ukrajina chce bezpečnostní záruky. „Jakékoliv územní kompromisy by nás jako stát oslabily,“ uvedl a poznamenal, že nejde o kompromis jako takový. „Proč bychom se ho měli bát? Každý den máme v životě miliony kompromisů. Otázka je, s kým? S Putinem? Ne. Protože tady není důvěra. Dialog s ním? Ne. Není tady důvěra,“ dodal. Mohlo by vás zajímat Rusko chce provést v Moldavsku převrat, varuje prezidentka Sanduová

