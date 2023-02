Zelenskyj na summitu EU žádal další zbraně: Bez svobodné Ukrajiny není svobodná Evropa

Pro bezpečnost regionu je významná hlavně jednota, upozornil prezident země, která se s podporou západních spojenců už téměř rok brání ozbrojené agresi sousedního Ruska. Zelenskyj dnes také uvítal pokrok v přístupových jednáních Ukrajiny s unií a poděkoval za poskytnuté balíky finanční, vojenské i humanitární pomoci. Další pomoc Ukrajině je také jedním z témat vrcholné bruselské schůzky prezidentů a premiérů států evropského bloku.

„Vítejte v EU, vítejte doma,“ řekl předseda Evropské rady Charles Michel na úvod jednání a vyjádřil uznání riziku, které podle něj Zelenskyj cestou na západ podstoupil. Zelenskyj je symbolem odvahy ukrajinského lidu a posunul zemi blíže Evropské unii, dodal Michel a zopakoval odhodlání pomáhat napadené zemi.

Zelenskyj ve svém vystoupení ocenil dosavadní podporu, ale volal po rychlejším rozhodování, které by Kyjevu poskytlo náskok před Moskvou. Ukrajina už s pomocí partnerů učinila značný posun, ale velká část cesty k ukončení války je ještě před ní, řekl Zelenskyj.

„Všichni chráníme Evropu před režimem, který chce zničit svobodu, který chce být na tomto kontinentě autoritářským lídrem,“ prohlásil ve zhruba desetiminutovém proslovu Zelenskyj. Kolegy z unijních zemí požádal, aby urychlili dodávky zbraní a munice pro jeho zemi, která očekává ruskou ofenzivu. Ukrajina podle něj potřebuje děla, moderní tanky, stíhací letouny, střely dlouhého doletu a munici. Unijní země v minulých dnech slíbily dodávky tanků, se stíhačkami zatím váhají.

Zelenskyj také vyzval k přijetí sankcí vůči ruskému jadernému průmyslu nebo proti výrobě bezpilotních letounů v Rusku. Hovořil také o zřízení tribunálu k potrestání válečných zločinů, kterých se podle něj „ruští teroristé“ dopouštějí. Po vystoupení následují bilaterální jednání Zelenského s některými z evropských lídrů.

Pro ukrajinského prezidenta je dnešní návštěva Bruselu, kde už před polednem vystoupil před europoslanci, vyvrcholením jeho teprve druhé zahraniční cesty od invaze ruských vojsk na jeho zemi z konce loňského února. Poprvé zavítal na konci prosince do Washingtonu.

Svou nynější cestu zahájil Zelenskyj ve středu návštěvou a jednáními v Londýně, večer se pak v Paříži setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem. S Macronem pak dnes ráno přeletěl právě do Bruselu.

Připravovaný desátý balík sankcí Evropské unie zasáhne ruský export v hodnotě deseti miliard eur (237 miliard korun). Zahrne také další politiky a armádní činitele stejně jako šiřitele ruské válečné propagandy. Po jednání summitu EU se Zelenským to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zároveň ocenila ukrajinské reformy ve snaze o vstup do EU, pevný časový plán rozšíření ale podle ní není stanoven. Komise chystá písemné hodnocení ukrajinské připravenosti na podzim.

Russia must pay for the destruction caused and blood spilt.



Our 10th package of sanctions will further weaken Russia’s war machine.



And we have the will to hold Russia accountable for its crimes, including the crime of aggression. pic.twitter.com/6rPcZFFPsO