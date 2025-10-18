Zelenskyj označil schůzku s Trumpem s produktivní, jednali o zárukách
18. 10. 2025 – 8:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil své dnešní jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem za produktivní.
Hovořili spolu mimo jiné o protivzdušné obraně a bezpečnostních zárukách pro Kyjev. K otázce amerických dodávek střel dlouhého doletu Tomahawk se však ukrajinský prezident podle agentury Reuters konkrétněji vyjádřit nechtěl, ale řekl, že je realista. Po jednání Zelenskyj podle ukrajinských zdrojů telefonicky hovořil s evropskými lídry. Trump po schůzce na své sociální síti napsal, že setkání bylo zajímavé a vřelé a že je čas válku ukončit a uzavřít dohodu.
"Také jsme samozřejmě hovořili o střelách dlouhého doletu a nechci k tomu vydávat prohlášení. Rozhodli jsme se, že o tom nebudeme mluvit, protože, víte, Spojené státy nechtějí eskalaci," citovala Zelenského televize CNN. Na otázku novinářů, zda je po schůzce více optimistický ohledně možných amerických dodávek střel s plochou dráhou letu Tomahawk pro údery v hloubi Ruska, Zelenskyj odpověděl, že je realista a že se "Rusko Tomahawků bojí".
Ukrajinský prezident rovněž poznamenal, že hovořil se šéfem Bílého domu o bilaterálních bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. "Věříme tomu, že Trump chce, aby válka skončila," uvedl. Podle stanice CNN trvala Zelenského návštěva Bílého domu zhruba dvě a půl hodiny.
"Schůzka s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským byla velmi zajímavá a srdečná, ale řekl jsem mu — stejně jako jsem to důrazně naznačil i prezidentu Putinovi — že je čas ukončit zabíjení a uzavřít dohodu," uvedl po jednání Trump na své síti Truth Social. S Putinem americký prezident telefonicky hovořil ve čtvrtek a do dvou týdnů se s ním podle Washingtonu a Moskvy setká v Budapešti, aby projednal ukončení války. "Měli by se zastavit tam, kde jsou. Ať si oba přisvojí vítězství, nechte historii rozhodnout! Už dost střelby, dost zabíjení, konec obrovského a neudržitelného utrácení peněz," dodal Trump v příspěvku s tím, že by válka nikdy nezačala, kdyby tehdy byl prezidentem.
O střelách Tomahawk se Trump ve svém příspěvku nezmínil. V úvodu dnešního jednání ale vyjádřil určité výhrady s tím, že by dodávka takových zbraní představovala eskalaci. "Budeme hovořit o střelách Tomahawk, ale chtěli bychom, aby je nepotřebovali, mnohem víc bychom chtěli, aby válka skončila," uvedl v úvodu setkání Trump.
Invazi na Ukrajinu zahájil Putin svým rozkazem z 24. února 2022. Kyjev stejně jako většina evropských zemí vyzývá Rusko, aby z Ukrajiny stáhlo svá vojska, která ovládají asi pětinu ukrajinského území. To Moskva odmítá a požaduje, aby před uzavřením případné mírové dohody byly vyřešeny "základní příčiny" války. Za ty Moskva dlouhodobě označuje například záměr Kyjeva vstoupit do NATO či prozápadní revoluci v roce 2014, která vedla ke svržení proruského režimu na Ukrajině. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území.