Mínus 50 stupňů, medvědi a umrzlé pivo. Tady byste žít nechtěli, stačí, že to dělají jiní
18. 10. 2025 – 8:21 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na samém okraji světa, jen 817 kilometrů od severního pólu, leží Alert – nejsevernější trvale obývané místo planety. Uprostřed věčného ledu a ticha tu vojáci a vědci žijí půl roku bez slunce a druhou půlku bez noci, obklopeni tundrou, ledními medvědy a nekonečným chladem.
Alert je nejseverněji obývané místo na Zemi. Leží v kanadském teritoriu Nunavut, zhruba 817 kilometrů od severního pólu, na severovýchodním okraji ostrova Ellesmere v souostroví Queen Elizabeth Islands. Osada se nachází poblíž Lincolnova moře, asi 12 kilometrů západně od mysu Sheridan. Krajina kolem je tvořena skalnatými kopci, ledovými pláněmi a údolími, kde se střídají vrstvy břidlice, jílovce a pískovce. Nejbližším městem je Iqaluit, hlavní město Nunavutu, vzdálené více než dva tisíce kilometrů.
Základna vznikla v roce 1950 jako společný projekt Kanady a Spojených států v rámci sítě arktických meteorologických stanic Joint Arctic Weather Stations. Měla sloužit pro vědecké pozorování počasí, ale vzhledem ke své poloze blíže k Moskvě než k Ottawě získala i strategický význam. Kanada zde proto zřídila vojenskou zpravodajskou jednotku pro odposlech rádiových signálů. Postupem času se Alert stal důležitou součástí mezinárodní zpravodajské sítě Five Eyes. Dnes stanici spravuje Královské kanadské letectvo a základna plní jak vědeckou, tak vojenskou roli.
Podnebí, světlo a život v extrému
Počasí v Alertu je jedním z nejdrsnějších na planetě. V zimě teploty pravidelně klesají k −40 °C a v extrémních obdobích mohou dosáhnout až −50 °C. V létě se rtuť teploměru pohybuje jen mírně nad bodem mrazu, průměr v červenci činí 3 až 4 °C. Pouze červenec a srpen jsou měsíce, kdy teploty průměrně stoupnou nad nulu, a i tehdy zde fouká silný, studený vítr. Roční průměrná teplota kolem −18 °C dělá z Alertu jedno z nejchladnějších míst Kanady.
Srážek spadne velmi málo, asi 150 milimetrů ročně, většinou ve formě jemného sněhu. Déšť je vzácností, objevuje se jen v nejteplejších týdnech léta. Vlhkost je extrémně nízká, a proto zde běžně vzniká statická elektřina – kliky dveří jsou často omotané izolační páskou, aby se zabránilo výbojům. Na světelné podmínky má zásadní vliv poloha daleko za polárním kruhem. Od poloviny října do konce února panuje polární noc a slunce se po více než čtyři měsíce vůbec neukáže. Po zbytek roku se střídají dlouhé přechodné úseky šera a od začátku dubna do začátku září trvá období půlnočního slunce, kdy je světlo 24 hodin denně. V létě tak slunce svítí nepřetržitě téměř pět měsíců, zatímco v zimě panuje hluboká tma.
Život, výzkum a příroda
Alert je nepřetržitě obýván od roku 1950. Trvale zde žije zhruba 55 až 60 lidí, kteří se střídají v půlročních rotacích. V letních měsících počet obyvatel roste až na více než stovku, včetně vědců, techniků, vojáků i krátkodobých návštěvníků. Polovina osazenstva jsou vojáci, druhou polovinu tvoří civilní zaměstnanci kanadského ministerstva životního prostředí a klimatických změn.
Součástí základny je vědecké zařízení Dr. Neil Trivett Global Atmosphere Watch Observatory, které sleduje složení atmosféry, přítomnost skleníkových plynů a kvalitu ovzduší. Observatoř patří k nejvýznamnějším výzkumným bodům Arktidy. Měření zde probíhají od poloviny 70. let a poskytují klíčová data o vývoji klimatu. Na základnu se dá dostat pouze letecky. Alert má vlastní přistávací dráhu, která je součástí vojenského letiště. Zásobování i doprava osob probíhá pomocí transportních letounů z leteckých základen v Trenton nebo Iqaluitu. Let trvá několik hodin a kvůli počasí bývá často odkládán.
Navzdory mrazivému a nehostinnému prostředí je okolí Alertu domovem několika druhů arktických živočichů. Na pobřeží se objevují lední medvědi, kteří představují pro obyvatele stanice stálou hrozbu. Ve zdejší tundře žijí také pižmoni, arktičtí vlci, lišky polární, zajíci běláci a v létě sem přilétají hejna ptáků, například sněžní sovy, bernešky či chaluhy. V moři lze pozorovat tuleně a občas i narvaly. I přes krátké léto se na kamenitých svazích objevují mechy, lišejníky a drobné arktické květiny, které dokážou přežít jen několik týdnů vegetační sezóny.
Život na základně je přísně organizovaný, ale komunita lidí se snaží udržet přátelskou atmosféru. Po práci se scházejí při filmech, sportu nebo deskových hrách a v létě vyrážejí na krátké túry do tundry. Okolní příroda, ticho a izolace dělají z Alertu místo výjimečné nejen svou polohou, ale i duchem – propojením vědy, armády a lidské odolnosti v jednom z nejdrsnějších koutů planety.