Dnes je sobota 18. října 2025., Svátek má Lukáš
Počasí dnes 9°C Polojasno

Strach o legendu! Rudolf Hrušínský mladší skončil v nemocnici na kyslíku

18. 10. 2025 – 9:02 | Magazín | BS

Strach o legendu! Rudolf Hrušínský mladší skončil v nemocnici na kyslíku
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Hvězdný herec si prožil krajně nepříjemné chvíle kvůli dýchacím potížím.

Chvíli to nevypadalo úplně dobře, nakonec ale snad bude všechno v pořádku. Slavného herce Rudolfa Hrušínského mladšího totiž musela odvézt záchranka. Dusil se.

„Byla to velká dušnost. Pan Hrušínský nemohl dýchat a, pokud víme, měl také horečku, kterou mu sráželi,“ prozradil jeden z pacientů Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, kam herce odvezli, pro Blesk.

A zdá se, že se nejednalo o úplnou rutinu, protože Hrušínský pobyl v nemocnici šest dní. Nakonec se ale podařilo jeho stav stabilizovat a herec mohl jít domů.

„Pan Hrušínský byl z oddělení pneumologie propuštěn,“ tvrdí zdroj.

V Ulici má herec momentálně volno, zdravotní komplikace se tedy nepotkají s pracovními povinnostmi a Hrušínský může v klidu odpočívat.

Nejedná se přitom o jediný zdravotní problém, herce již dlouhá léta trápí také anémie, tedy chudokrevnost kvůli úbytku červených krvinek.

Tagy:
nemocnice hospitalizace ulice herec plíce anémie
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Zelenskyj označil schůzku s Trumpem s produktivní, jednali o zárukách

Nejnovější články