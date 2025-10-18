Strach o legendu! Rudolf Hrušínský mladší skončil v nemocnici na kyslíku
18. 10. 2025 – 9:02 | Magazín | BS
Hvězdný herec si prožil krajně nepříjemné chvíle kvůli dýchacím potížím.
Chvíli to nevypadalo úplně dobře, nakonec ale snad bude všechno v pořádku. Slavného herce Rudolfa Hrušínského mladšího totiž musela odvézt záchranka. Dusil se.
„Byla to velká dušnost. Pan Hrušínský nemohl dýchat a, pokud víme, měl také horečku, kterou mu sráželi,“ prozradil jeden z pacientů Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, kam herce odvezli, pro Blesk.
A zdá se, že se nejednalo o úplnou rutinu, protože Hrušínský pobyl v nemocnici šest dní. Nakonec se ale podařilo jeho stav stabilizovat a herec mohl jít domů.
„Pan Hrušínský byl z oddělení pneumologie propuštěn,“ tvrdí zdroj.
V Ulici má herec momentálně volno, zdravotní komplikace se tedy nepotkají s pracovními povinnostmi a Hrušínský může v klidu odpočívat.
Nejedná se přitom o jediný zdravotní problém, herce již dlouhá léta trápí také anémie, tedy chudokrevnost kvůli úbytku červených krvinek.