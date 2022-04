Aktualizováno: Oděsa hlásí raketový útok, Putin chce podle CNN ovládnout východ Ukrajiny do května

Ruské vzdušné síly zaútočily na Oděsu, rakety zasáhly zřejmě i sklad pohonných hmot, kde vypukl požár. Rusko údajně přehodnotilo svou vojenskou strategii a nyní se soustředí na to, aby ovládlo východ Ukrajiny, včetně Donbasu, do začátku května. Ruský prezident Vladimir Putin toho chce dosáhnout do 9. května, kdy se v Rusku slaví konec druhé světové války, čili Den vítězství. Uvedla to CNN s odvoláním na nejmenované americké činitele obeznámené s informacemi amerických tajných služeb.

Raketový útok na Oděsu potvrdila tamní městská rada s tím, že část raket zničila protivzdušná obrana. Přesto však byl zasažen „jeden z objektů kritické infrastruktury“. Podrobnosti regionální vojenská správa zveřejní později, podle CNN však hoří sklad pohonných hmot. Požáry vypukly na několika místech Oděsy, nad městem je vidět dým. Podle ruského ministerstva obrany nálety zničily ropnou rafinerii a tři zásobníky pohonných hmot. Změna strategie Ruským pozemním silám se na Ukrajině zatím nedaří udržet kontrolu nad oblastmi, o které svádějí boje, napsala CNN na svém webu. Putin je tak pod stále větším tlakem, aby ukázal, že Rusko přeci jen dosáhlo vítězství. Oblast, kde by mohly být ruské síly nejúspěšnější, je východ Ukrajiny, uvedly zdroje CNN. Devátý květen zaujímá v ruském kalendáři prominentní místo, poněvadž v tento den si Rusko připomíná porážku nacistického Německa v druhé světové válce a na moskevském Rudém náměstí pořádá rozsáhlou vojenskou přehlídku a ukázku armádní techniky. Podle amerických představitelů by Putin rád oslavil tento den alespoň dílčím vítězstvím ve válce na Ukrajině. Američtí a evropští představitelé ale podle CNN upozorňují, že i přes lhůty, které si může Rusko stanovit v rétorické rovině, se Moskva pravděpodobně připravuje na vyhlídku dlouhodobé války. Nejmenovaný evropský diplomat sdělil, že Putin se zřejmě chystá na „dlouhou a vleklou válku ve stylu té v Čečensku, protože mu do určité míry nic jiného nezbývá“. Druhá rusko-čečenská válka začala v srpnu 1999 vpádem ruských jednotek a bombardováním. V únoru 2000 po dobytí čečenské metropole Groznyj úřadující ruský prezident Vladimir Putin prohlásil vojenskou operaci za skončenou. Ruská média ale označila za konec čečenské války až duben 2009, kdy Moskva po deseti letech ukončila v Čečensku zvláštní bezpečnostní režim. Mohlo by vás zajímat Ukrajina hlásí, že osvobodila celou Kyjevskou oblast. Plánuje se schůzka prezidentů

