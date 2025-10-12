Zelenskyj hovořil s Trumpem a Macronem, apeloval na posílení protivzdušné obrany
12. 10. 2025 – 17:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že opět telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, podruhé za dva dny.
Zmínil posílení protivzdušné obrany a energetiku, napadanou ruskými útoky, jakož i posílení ukrajinské schopnosti podnikat útoky zbraněmi dlouhého doletu v hloubi Ruska. Kreml dnes vyjádřil "vážné znepokojení" nad zprávami že Zelenskyj s Trumpem v sobotu hovořil o možných dodávkách střel s plochou dráhou letu Tomahawk.
"Právě jsem mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, podruhé za dva dny, a dnes to byl také velmi produktivní rozhovor. Včera jsme se dohodli na souboru tématupro dnešek a probrali jsme všechny aspekty situace: ochranu životů v naší zemi a posílení našich schopností jak v protivzdušné obraně, tak v odolnosti a v schopnostech dlouhého doletu. Probrali jsme mnoho detailů o energetice," napsal Zelenskyj na sociální síti.
O posílení ukrajinské protivzdušné obrany hovořil Zelenskyj i v sobotu v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle serveru Axios prezidenti diskutovali o možnosti, že by Ukrajina získala americké střely Tomahawk, které by jí umožnily podnikat údery hluboko v ruském týlu. Ukrajinci tvrdí, že dodávky tomahawků by pomohly přinutit ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu. Zda padlo nějaké konečné rozhodnutí v této věci, ale zdroje Axiosu neuvedly.
Zatímco Trump zvažuje, zda tomahawky Kyjevu poskytne, Zelenskyj dnes v televizi Fox News prohlásil, že Ukrajina by použila tyto střely pouze proti vojenským cílům a nezaútočila by na civilisty v Rusku, napsala agentura Reuters.
Kreml dnes připustil, že možnost dodávek tomahawků Ukrajině budí v Rusku "vážné znepokojení", napsal server RBK. Mluvčí Dmitrij Peskov sice v ruské televizi zopakoval dřívější Putinova slova, že ani tomahawky nezmění situaci na bojišti, ale řeči ohledně možných dodávek podle Peskova představují "velmi dramatický moment z hlediska zvyšování napětí ze všech stran". Varoval, že "zaoceánští experti" by měli mít na zřeteli, že v případě odpálení tomahawku z Ukrajiny by se Rusko mohlo domnívat, že střela vyznačující se vysokým doletem je vybavena jadernou zbraní.
O posílení protivzdušné obrany dnes Zelenskyj telefonicky požádal také francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. "Rusko využívá skutečnost, že maximální pozornost je v tomto okamžiku věnována Blízkému východu a domácím problémům v každé zemi. Ruské údery se staly odpornějšími. Diskutovali jsme o tom, jak tomu čelit," napsal Zelenskyj na sociální síti.
Ukrajinský prezident dnes rovněž informoval, že Rusko tento týden proti Ukrajině vyslalo více než 3100 dronů, 92 raket a střel a asi 1360 leteckých pum. "Rusko pokračuje ve svém vzdušném teroru proti našim městům a obcím a zesiluje útoky na náš energetický sektor. Rusové každý den zabíjejí naše lidi," napsal Zelenskyj na telegramu a dodal, že ruská bomba, která v sobotu zasáhla kostel v Kosťantynivce, zabila i dítě. Proto nelze dovolit žádné uvolnění tlaku na Moskvu, zdůraznil Zelenskyj a vyzval k dalším sankcím, clům a postihu kupců ruské ropy, kteří financují ruskou válku.