Varovali ji, ale stejně si ho vzala. Slavná biatlonistka po rozvodu vysoudila těžký balík
13. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená biatlonistka se spálila ve vztahu, z následných soudů ale vyšla jako vítěz.
Bývalá úspěšná biatlonistka Gabriela Soukalová se delší dobu mezi lidmi moc neukazovala. Není se čemu divit: Vyčerpávaly jí soudy s bývalým manželem a na mejdany neměla ani pomyšlení.
Před exmanželem Petrem Koukalem ji přitom dle vlastních slov spousta lidí varovala: „Ne jeden nebo dva, ale desítky. Vyprávěli mi, koho podvedl, s kým spal,“ prozradila.
Gábina se ale rozhodla varování ignorovat a Koukala si v roce 2016 přesto vzala za muže. Vztah se ale celkem rychle začal sypat a v roce 2020 přišla od biatlonistky žádost o rozvod.
Soudní tahanice o majetek pak trvaly dalších pět let, tedy déle než samotné manželství!
Koukal ji po rozhodu vyhodil z domu: „Já jsem z toho domu odešla v jedné mikině a v džínách a neměla jsem vůbec nic. Když jsem přišla zpátky, tak byly vyměněny všechny kódy od domu, a já jsem do toho domu od té doby neměla přístup i přesto, že jsem tam měla veškeré osobní věci,“ popsala.
Nakonec se ale po letech domohla spravedlnosti a finančního vyrovnání: Od exmanžela dostane 18,5 milionu korun.
A kámen, který jí společně s posledním soudním verdiktem musel spadnout ze srdce, byl jistě obrovský. Když se totiž nedávno konečně ukázala mezi lidmi, byla k nepoznání: Celá jen zářila a posílala jiskřivé úsměvy na všechny strany.
Zadostiučinění jí zkrátka sluší. A stejně tak nový vztah: Našla totiž štěstí s Milošem Kadeřábkem, se kterým se už loni také zasnoubila.