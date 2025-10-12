Motoristé v pondělí podají trestní oznámení na Deník N kvůli článku o Turkovi
12. 10. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Motoristé v pondělí podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o kontroverzních výrocích čestného prezidenta strany Filipa Turka.
Dnes to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Článek uváděl, že Turek opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turek podle článku mimo jiné zlehčoval žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009. Macinka dnes prohlásil, že se Deník N snaží parazitovat na neštěstí dívky, která utrpěla při útoku vážné popáleniny. Zpochybnil také pravost zveřejněných výroků. Reakci deníku ČTK shání.
Podle Macinky připravuje trestní oznámení bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nyní zvolená poslankyně za Motoristy Renata Vesecká. Macinka zároveň prohlásil, že se zájmové supiny snaží blokovat sestavení vlády.
"Podáváme trestní oznámení na Deník N a redaktory pro pomluvu, křivé obvinění a neoprávněný zásah do nosičů informací. Jednoznačně vyzýváme k tomu, aby byl zveřejněn zdroj. Pomocí umělé inteligence a photoshopu se dá udělat cokoliv," doplnil v debatě CNN Prima News další zástupce Motoristů Boris Šťastný, o kterém se spekuluje jako o kandidátovi na nového ministra pro sport a zdraví. "Pohár přetekl. Je to nebezpečný precedens, aby o vládě rozhodovaly nějaké skupiny na základě toho, že do novin někdo přinese nějaké screenshoty," pokračoval.
Šťastný podle vlastních slov nikdy nezaznamenal, že by Turek inklinoval k rasismu či nacismu. "Prakticky celá má rodina byla za války vyvražděna v koncentračních táborech. Jsem velice choulostivý, poznal bych a dokázal bych se postavit tomu, kdyby byl Filip Turek nějaký nácek. To, že někdo zvedne ruku, je potřeba chápat vždy v kontextu," dodal s tím, že Turek má černý humor. Ohledně Turkovy přezdívky "@DolphSegal" na síti X popřel, že by měla něco společného s Adolfem Hitlerem a nacistickým heslem Sieg Heil. Podle Šťastného je to odkaz na herce Stevena Seagala a Dolpha Lundgrena, kterému je Turek podobný.
Turka se v debatě na CNN Prima News zastal i nově zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík. "Vždyť on má takový krásný vztah k ženám? Nikdy jsem u něj nezaznamenal projev nadřazenosti vůči ženám ani projev xenofbie - vím, že spolupracuje s Romy," prohlásil. Ohledně údajného výroku o popálené romské Natálce připustil, že "pokud by to byla pravda s tou dívčinou, mohl by to být problém".
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v diskusi v OVM uvedl, že je třeba co nejdříve vyřešit, jestli jsou Turkovy výroky pravé. Pokud by byly, považoval by to za skandální chování politika, o němž se spekuluje jako o kandidátovi Motoristů na ministra zahraničí. Pokud by se výroky neukázaly jako pravdivé, považoval by to Vondráček za skandální postup Deníku N.
Nová poslankyně Marie Kršková (KDU-ČSL) v pořadu CNN Prima News řekla, že Turek nebyl dobrým nominantem na ministra zahraničí ani před aktuální kauzou. Připomněla tvrzení jeho expartnerky o tom, že ji týral. Stejný názor sdílí i pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Turkovu přezdívku na sociálních sítích označila za nacistickou, zmínila i jeho fotografii se zdviženou pravicí. "Pan Turek by byl mezinárodní ostuda. Ta fotka obletí celý svět, zničíme si reputaci, kterou jsme od 90. let pracně budovali. Zůstat důvěryhodným spojencem s tímhle opravdu nepůjde," poznamenala.
ANO, které zvítězilo minulý týden ve volbách, jedná o vytvoření vlády s Motoristy sobě a SPD. Podle páteční dohody všech uskupení má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři.